به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عناصر داعش اقدام به حمله به نیروهای امنیتی عراقی مستقر در مرز این کشور با اردن کردند که در نتیجه آن ۱۵ نظامی عراقی کشته شدند.

خبرگزاری فرانسه جزئیات دیگری را در این رابطه مخابره نکرده است.