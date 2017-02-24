به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عناصر داعش اقدام به حمله به نیروهای امنیتی عراقی مستقر در مرز این کشور با اردن کردند که در نتیجه آن ۱۵ نظامی عراقی کشته شدند.
خبرگزاری فرانسه جزئیات دیگری را در این رابطه مخابره نکرده است.
یک رسانه غربی از کشته شدن ۱۵ نیروی مرزبانی عراق در مرز این کشور با اردن در حمله تروریست های داعش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عناصر داعش اقدام به حمله به نیروهای امنیتی عراقی مستقر در مرز این کشور با اردن کردند که در نتیجه آن ۱۵ نظامی عراقی کشته شدند.
خبرگزاری فرانسه جزئیات دیگری را در این رابطه مخابره نکرده است.
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