فرمایشات رهبری درکنفرانس حمایت ازانتفاضه لرزه برصهیونیستها انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالقاسم میر احمدی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان قدس به سالروز تشکیل بنیاد مستضعفان و جانبازان به فرمان امام خمینی(ره) اشاره کرد و افزود:ما مدیون خانواده معظم شهدا هستیم که عزیزان خود را فدا کردند تا استقلال،انقلاب و اسلام بماند و هرگز در این سال ها لحظه ای در پیمودن راه شهدا تردیدی به خود راه ندادند.

وی با اشاره به فداکاری های جانبازان در عرصه دفاع مقدس ادامه داد: فداکاری های جانبازان دست کمی از شهدا ندارد،بسیاری از این عزیزان چندین سال است با مصائبی همچون قطع نخاع،تنگی نفس و بسیاری از مشکلات دیگر تحت پرستاری خانواده هایشان می باشند،در سایه ایثار و رشادت این عزیزان و خانواده هایشان ما به دنیای خود رسیده ایم و امروز امنیت داریم،امکانات داریم و زندگی با عزت می کنیم.

آسایش و امنیت کشور حاصل جانفشانی های شهدا است

میر احمدی آسایش و امنیت را حاصل جانفشانی های شهدای دفاع مقدس و نیز شهدای مدافع حرم دانست و اضافه کرد:باید قدردان و شکرگزار این امنیت و آسایش باشیم و شکر این نعمت امنیت هم تلاش در جهت پیشرفت جامعه،خدمت به مردم و پیمودن راه شهدا و جانبازانی است که هرچه داشتند دادند تا ایران اسلامی امروز در منطقه عزیز باشد.

وی در قسمت دیگری از خطبه های نماز جمعه به سخنان مقام معظم رهبری در ششمین کنفرانس بین‏ المللی حمایت از انتفاضه فلسطین اشاره کرد و گفت:دنیای کفر و شرک و نفاق مدعی بود کار اسلام تمام شده است اما امام(ره) عزیز ما آمد و به همه دنیا نشان داد سعادت و آزادی و زندگی در سایه عزت و اقتدار با استفاده از تعالیم اسلامی ممکن است.

امام(ره) تمام معادلات مستکبران جهانی را بهم ریخت

خطیب جمعه امروز شهرستان قدس اضافه کرد: امام (ره) تمام معادلات مستکبران جهانی را بهم ریخت و خواب راحت را از چشمان آن ها گرفت و امروز هم می بینیم رهبر معظم انقلاب راه همان امام(ره) عزیز را با اقتدار طی می کند و لحظه ای سر سازش با استکبارگران و غاصبان ندارد.

وی گفت:سخنان رهبری در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین به خوبی نشان داد پابرهنگان عالم پیروز نهایی نبرد با کاخ نشینان و مستکبران هستند و این سخنان لرزه بر اندام اسرائیل و امریکا انداخت.