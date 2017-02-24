مسئولان برای رفع مشکلات ناشی از سیل در عسلویه اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی هاشمینژاد در خطبههای امروز نماز جمعه عسلویه با اشاره به به گناهان زبان، اظهار داشت: برخی فکر میکنند دروغی بگویند تا به وسیله آن به منفعتی برسند ولی از آیات الهی و روایت معصومین بر میآید دروغ نه تنها منفعتی ندارد بلکه ضرر و زیانش در دنیا و آخرت دامن درغگو را می گیرد و انسان دروغگو از هدایت حضرت حق دور است.
وی به بخش های از بیانات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: رهبری از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر کردند و فرمودند مردم گلایههایی دارند ولی این گلایهها و مشکلات مانع از حضورشان نشد و این حضور به معنی این نیست که مردم گلایه ندارند؛ مردم از کمکاری، تبعیض، بیعدالتی و بیاعتنایی مسئولان به مشکلات خود در رنج هستند.
امام جمعه عسلویه اضافه کرد: برخی مشکلات و کمکاریها و تبعیضها رهبری را نگران کرده است؛ بیاعتنایی به مشکلات مردم نگران کننده است. رئیس جمهور به خوزستان میرود که به مشکلات مردم رسیدگی کند و باید جدی رسیدگی کنند.
وی خاطرنشان کرد: رهبری در سخنانی از درد و گرفتاری که برای مردم خوزستان پیش آمد به شدت متاثر شدند و نزدیک است گریه کنند. رئیس جمهور اگر خردمندانه کار میکردند باید رئیس سازمان محیط زیست را کنار میگذاشتند. این خانم به نمایندگی از رئیس جمهور به شهرستان عسلویه سفر کردند ولی از آلودگی منطقه سخنی نگفتند. این سفر چه دستاوردی برای مردم داشت؟ درد مردم را میفهمیم و باید به دنبال درمان آن باشیم نه سیاسیکاری و سخن گفتن. تبغیضها درد مردم است.
هاشمینژاد افزود: رهبری در خصوص سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل فرمودند که باید مسئولان قوا گزارش بدهند که چه کردهاند؛ نگویند چنین شود باید بگویند چنین شد. این مردم عزیز و شریف پایبند به اعتقادات و دین هستند. اگر بدانند مسئولان راه اسلام نمیروند آنها را کنار میگذارند. پشتوانه مردمی را متزلزل نکنیم.
وی با اشاره به بارش رحمت الهی در این شهرستان، گفت: باید سجده شکر به جا آوریم و ناسپاسی نکنیم؛ از فرماندار و مسئولان ستاد مدیریت بحران تشکر میکنم. خوب مدیریت کردند، از مدیریت بحران منطقه ویژه مهندس یوسفی تشکر میکنم که کارهای خوبی انجام دادند. برخی از منازل آسیبدیده سر زدم که لازم است مردم با کمک مسئولان کمک کنند تا منازل بهسازی شود.
امام جمعه عسلویه ادامه داد: برخی مسئولین در جریان بارندگی در بعضی مناطق بیخیالی وکمکاری کردند؛ تلفن بیش از ۷۲ ساعت قطع شد، در جریان سیل اخیر نمایندگان استان هم کوتاهی و بیتفاوتی کردند و واکنش آنچنانی نداشتند انتظار از نماینده آن است در کنار مردم باشند و دلسوز واقعی باشند.
وی گفت: مدیرکل راه و شهرسازی توجه کنند؛ برخی جادهها بهویژه جادههای کوهستانی مشکلاتی دارند که باید بررسی شود و قبل از اینکه اتفاقی بیافتد رفع شود. این اقدام باید به صورت عاجل و جدی باشد.
نظر شما