هدف دشمنان از بین بردن حیا و عفت در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه در خطبه های امروز نماز جمعه شهرستان فرارسیدن ایام فاطمیه (س) و شهادت بانوی دوعالم را تسلیت گفت.

وی با اشاره به فضائل و اخلاق این بانوی بزرگوار اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا (س) یکی از بهترین الگوهای زنان جامعه اسلامی هستند که باید سیره و روش ایشان سرلوحه زندگانی تمام بانوان قرار گیرد.

امام جمعه بشرویه حفظ حجاب و عفاف را یکی از مهم‌ترین مقوله هایی دانست که امروز بایستی بانوان جامعه آن را رعایت کنند.

وی افزود: حفظ عفاف در برادران نیز با رعایت شیوه نگاه و چشم پوشی از گناه و شهوات درونی باید مد نظر قرار گیرد.

حجت الاسلام شمس الدین ادامه داد: تغییر عفاف و فرهنگ هر جامعه سبب می‌شود تا اعتقادات درونی و پوشش‌ها تغییر کند که ما باید مراقب باشیم تا دشمنان بر نفس و عفاف ما غلبه نکنند.

امام جمعه بشرویه گفت: خرسندیم که مردم شهرستان بشرویه در رابطه با حفظ عفاف و حجاب خود در استان زبانزد هستند.

وی ادامه داد: تاریخ سرزمین خراسان و به خصوص شهرستان بشرویه از گذشته حفظ حجاب و عفاف رانشان می‌دهد و در همین راستا گذشتگان حتی برای درب زدن زنگ های مخصوص بانوان و مردان را داشته‌اند.

حجت الاسلام شمس الدین گفت: مطرح کردن مباحث مربوط به حجاب و عفاف در استان و شهر ما، نشان دهنده این مهم است که تمام مردم استان با حفظ عفاف، پایبند به اسلام و رعایت حجاب هستند.

امام جمعه بشرویه بیان کرد: متاسفانه برخی به دلیل تاثیر از عوامل غربی سعی در کم نمودن حیا و عفت در بین افراد جامعه دارند.

وی افزود: علاوه بر تلاش برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کم یا حذف نمودن حیا و عفت در استان بایستی مردم با هوشیاری هرچه تمام عفاف را حفظ کرده و با عوامل نیز برخورد جدی صورت گیرد.

خطیب جمعه این هفته شهرستان بشرویه در ادامه خطبه های خود از فعالیت های بسیج و بسیجیان تشکر و از برگزارکنندگان رزمایش الی بیت المقدس نیز تقدیر کرد.

وی ادامه داد: حضور جامعه بسیجیان و بخصوص جامعه پزشکان بسیجی در شهرستان یکی دیگر از اقدامات بجای بسیج سازندگی بود که سبب معاینه ۶۵۰ مراجعه کننده در خصوص بهداشت دهان و دندان شد.

حجت الاسلام شمس الدین بیان کرد: مباحث مربوط به فلسطین و اقدامات اسکتبار در حال حاضر مهم‌ترین مساله خاورمیانه و منطقه است که رهبر اسلام بر آن تاکید فراوان داشته و طی کنفرانس اخیر بر حمایت از این سرزمین تاکید شد.

امام جمعه شهرستان بشرویه همچنین از تلاش های نیروهای شیعه و ارتش عراق که طی پیروزی های پیاپی در موصل و شهرهای تحت محاصره داعش پیشروی کردند تشکر کرد.

وی گفت: دشمنان اسلام دیگر زمین گیر شده‌اند و تمامی مردم و ارتش عراق در کنار هم رو به پیشروی هستند.

وی عنوان کرد: ایران اسلامی سه سال در مکتب مذاکرات هسته ای کوتاه آمد و علاوه بر اینکه تحریم‌ها کم نشد بلکه تشدید تحریم‌ها را شاهد بودیم لذا ما بایستی تنها زیرچتر ولایت حرکت کنیم و بدانیم که ایران تنها کشور قدرتمند منطقه است.

حجت الاسلام شمس الدین مساله رقص بین زن و مرد را حرام دانست و افزود: متاسفانه افرادی در زمینه احکام نظراتی را ارئه کرده و بجای بحث در مسائل سیاسی که در حوزه کاری آنان است در خصوص مسائل دینی که هیچ سررشته ای ندارند نظر می‌دهند.

امام جمعه بشرویه سخنان اخیر استاندار خراسان جنوبی را یک اشتباه دانست و افزود: متاسفانه بجای پذیرش اشتباه همچنان با صدور بیانیه هایی جایگاه نماز جمعه و نظرات ائمه جمعه را نقض و اشتباه می‌پندارند.

حجت الاسلام و المسلمین شمس الدین خواستار عزل استاندار خراسان جنوبی شد.

همچنین در پایان نماز جمعه طوماری توسط نمازگزاران مبنی بر عزل استاندار خراسان جنوبی امضا شد.