دستگاه های اجرایی نسبت به مردم حادثه دیده از سیل کوتاهی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی نقی لقمانی در نشست بررسی مشکلات مناطق آسیب دیده از بارندگی در شهرستان جهرم گفت: استان فارس حوادث زیادی را به خود دیده و با آن غریب نیست.

وی با اشاره به مشکلات ساکنان مناطق روستایی حادثه دیده در جریان بارندگی های اخیر افزود: باید نسبت به اسکان حادثه دیدگان تا فراهم شدن شرایط مطلوب اقدام شود.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری فارس با اشاره به اینکه بهترین نوع اسکان موقت در نزدیکی محل زندگی افراد حادثه دیده است، بیان کرد: دستگاه های اجرایی هر آنچه وظیفه دارند نسبت به حادثه دیدگان انجام دهند.

وی تاکید کرد: لازم است هر چه سریع تر مسایل و مشکلات مربوط به آسیب دیدگان باید برطرف شود.