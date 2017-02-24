لزوم آشنایی با مسائل جهان اسلام/ مسلمانان از دشمنان دوری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صباحی در خطبه های نماز جمعه کرمان ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س)، اظهار کرد: شخصیت والای این حضرت در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی الگو برای تمام مادرانی بود که فرزندشان را در راه اسلام و انقلاب از دست دادند.

وی افزود: مادران زیادی با اقتدا به حضرت زهرا (س) و برکت انقلاب اسلامی به جایگاه رفیعی رسیده اند.

صباحی ادامه داد: با توجه به آیات قران و روایات ائمه معصومین(ع)، پیامبران و بزرگان در راستای خیر رساندن به مردم اصل اطاعت از خداوند را رعایت می کردند.

وی با بیان اینکه انسان اگر بخواهد راه درست و صحیح را تشخیص دهد باید بصیرت داشته باشد، گفت: پیامبران و اولیای الهی مظهر قدرت و عمل بودند و انسان باید همواره به یاد مرگ باشد و مرگ های ناگهانی ما را به فکر و سمت عمل خیر هدایت کند.

خطیب جمعه کرمان با اشاره به جنایت های اسرائیل، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در ششمین کنفرانس بین الملی حمایت از انتفاضه فلسطین بیان داشتند که جریان تروریسم که سراسر جهان را به آشوب کشانده، هم پیمان رژیم اسرائیل است.

وی با تاکید به اینکه باید مسلمانان و سران کشورهای اسلامی با آشنایی از مسائل جهان اسلام از دشمنان دوری کنند، افزود: رژیم غاصب صهیونیستی و تروریست ها برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی خودداری نمی کنند.