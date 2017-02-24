به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه تبریز که با حضور پرشور و پرتعداد مردم ولایت مدار تبریز در مصلی اعظم این شهر برگزار شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مردم آذربایجان با انتقاد از برخی ها که از آشتی ملی حرف می زنند، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که مگر ملت با یکدیگر قهر هستند که برخی آشتی ملی را مطرح می‌ کنند.

وی با بیان اینکه همین راهپیمایی اخیر ۲۲ بهمن ملت بزرگ ایران نشان از همدلی و وحدت بود، ادامه داد: مردم ما با یکدیگر قهر نیستند که بخواهند آشتی کنند. هدف از آشتی ملی، آشتی با فتنه‌ گران است ولی مردم با کسانی که به مقدسات اسلامی، امام حسین(ع) و عاشورا اهانت کردند آشتی نمی کنند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه هرگز ملت ایران با فتنه ‌گران آشتی نمی کنند، ابراز داشت: ملت ایران با حرمت‌ شکنان عاشورا حسینی هرگز آشتی نمی ‌کنند.

زبان از تقدیر حضور مردم در راهپیمایی قاصر است

وی با بیان اینکه زبان از تقدیر حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن قاصر است، افزود: مقام معظم رهبری همچنین در این دیدار به غیرت دینی مردم آذربایجان در مقاطع مختلف تاریخی اشاره کردند و به حماسه بزرگ ۲۹ بهمن اشاره کردند که نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه مسؤولان باید برای حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی اقدام عملی انجام دهند، افزود: مردم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند، باید مدیران و مسئولان مربوطه به وضعیت فعلی قانع نباشند و برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم کارهای لازم را انجام دهند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید نمایندگان مجلس نیز در تدوین برنامه توسعه ششم دولت در برابر مشکلات اقتصادی و فرهنگی توجه ویژه ای داشته باشند، ادامه داد: باید مشکلات اقتصادی مردم هرچه سریعتر برطرف شود.

مقامات ترکیه در سوریه رفتار چندگانه از خود نشان دادند

وی با بیان اینکه مقامات ترکیه افراد معلوم‌ الحالی هستند، اظهار داشت: ترکیه رفیق دولت اسلام ‌ستیزشده است.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه مقامات ترکیه در سوریه رفتار چندگانه از خود نشان دادند، گفت: متاسفانه ترکیه اسم دولت خود را اسلام‌ گرا گذاشته‌ و در حال حاضر رفیق دولت اسلام ‌ستیز شده است.

وی با تاکید بر اینکه مقامات عربستان نیز افرادی ناپخته و نابالغ هستند، گفت: آنها با اتهام به ایران معلوم نیست چه کار می ‌خواهند انجام دهند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه ترکیه و عربستان بدبخت و آلت دست آمریکا و اسرائیل شده اند، گفت: کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه به دفع شر گروه های تکفیری متمرکز شده اند.

وی سپس گفت: این موضوع نباید موجب غفلت از موضوع فلسطین شود. رهبر ‌انقلاب آزادی جنوب لبنان و شکست تصرف نوار غزه را از جمله نتایج ۶۰ سال مقاومت اسلامی مردم فلسطین دانستند.