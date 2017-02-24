به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مجتبی میردامادی ظهر امروز، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان با تقدیر از مردم اصفهان برای حضور پرشور در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: ۲۲ بهمن امسال وحدت پرشور ملت ایران در زیر سایه اسلام و ولایت در چشم مردم دنیا نشست به نوعی که کشورهای معاند نیز نتوانستند ابراز شگفتی خود را از جمعیت حاضر در راهپیمایی این روز پنهان کنند.

وی افزود: در واقع راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در لبیک به ندای رهبر انقلاب و پاسخ‌گویی به یاوه‌سرایی‌های رئیس‌جمهور آمریکا به اندازه‌ای چشم نواز بود که رسانه‌هایی که سالیان گذشته از این جمعیت راهپیمایی ۲۲ بهمن را را هزاران نفر اعلام می‌کردند این بار جمعیت حاضر را قابل توجه، شگفت آور و میلیونی برشمردند.

امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از خطبه‌های این هفته نماز جمعه به مبحث آشتی ملی اشاره و تصریح کرد: افرادی معلوم‌الحال که در فتنه ۸۸ حضور فعال داشتند به ‌جای ابراز ندامت و شرمندگی از عملکرد خود این روزها از آشتی ملی صحبت می‌کنند.

وی اضافه کرد: مردم ما با یکدیگر قهر نیستند بلکه اتحاد و همدلی خود را در صحنه‌های مختلف دفاع از نظام از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دادند؛ مردم ما با کسانی که در روز عاشورای سال ۸۸ اسلام و نظام را زیرپاگذاشتند و بی حیایی نشان دادند هرگز آشتی نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام میردامادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مشکلات کشور که باید مورد توجه ویژه مسئولان باشد، ابراز داشت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند بیکاری، گرانی و رکود اقتصادی از مهم‌ترین از مشکلات مهم کشور است، ایشان با روشن‌بینی به این مطلب اشاره کردند که نباید تمام مشکلات را به گردن دولت‌های قبل انداخت چرا که با این شیوه به جای اندیشیدن راهی برای رفع مشکلات هر دولت بار گناهان را به گردن دولت دیگری می‌اندازد و موضوع رفع این معضلات فراموش می‌شود.

مسئولان کارنامه برنامه‌های اجرایی خود در سال اقتصاد مقاومتی را ارائه کنند

وی ادامه داد: امسال سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بوده است و با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم مسئولان باید کارنامه‌ای از فعالیت‌های مثمر ثمر، اجرایی و عملیاتی خود برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارائه کنند.

امام جمعه موقت اصفهان به مشکلات اخیر استان خوزستان اشاره و تاکید کرد: مرذم استانی که در دوران جنگ تحمیلی آن همه مشکلات را تحمل کرد امروز نیز از بسیاری امکلنات رفاهی محروم است و طوفان، ریز گردها و قطع آب، برق و تلفن مصیبت‌هایی است که برای آنها دایمی شده است.

رفع مشکلات کشور با کنارگذاشتن دعواهای سیاسی، حزبی و جناحی ممکن می‌شود

وی با بیان اینکه رفع این مشکلات با کنار گذاشتن دعواهای سیاسی، حزبی و جناحی ممکن می‌شود، اضافه کرد: نمی‌توان از این رنج‌ها راحت گذشت و مسئولان باید اقدامات و تمهیدات مناسبی برای این امر بیاندیشند نه اینکه همه چیز را به گردن عوامل طبیعی بیندازند.

میردادمادی به بیانات رهبر انقلاب در ارتباط با فلسطین اشاره و تاکید کرد: ایشان مسئله فلسطین را مصیبتی بسیار دردناک و پرغصه عنوان و غصب این کشور اسلام را به عنوان یکی از صفحات ناپاک تاریخ مطرح کردند که با اذن خدا به زودی بسته خواهد شد.

وی افزود: این سخنان بشارت پیروزی مسلمانان در مقابل غده سرطانی رژیم غاصب صهیونیستی است که روح نشاط و امید را در میان مردم مسلمان جهان و این کشور اسلامی بیدار می‌کند.

امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: ایشان همانند شب قدری هستند که منزلت و قدر واقعی آن از دیدگان بشریت پنهان است.

دفاع همه جانبه حضرت فاطمه (س) از حریم ولایت راهی روشن پیش چشم مردم جهان است

وی اضافه کرد: حضرت فاطمه (س) الگویی برای تمام جهانیان از زن و مرد هستند و ابعاد مختلف زندگی اشان از جمله حجاب،جهاد، شهادت و دفاع همه جانبه ایشان از حریم ولایت راهی روشن پیش چشم بانوان جهان در پیمودن مسیر درست زندگی می‌گشاید.

حجت‌الاسلام میردامادی همچنین با اشاره به حجاب حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: بخشی از مسیر رسیدن به جامعه پاک و تزکیه شده‌ای که غایت اهداف انبیاء را نشکیل می‌دهد ارتباطی مستقیم با مفهوم حجاب دارد.