مقامات ترکیه دست از همکاری با آمریکایی ها و صهیونیست ها بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جواد حاجی زاده در خطبه های نماز جمعه شهرستان اهر با ذکر این که حضور مقام معظم رهبری در اجلاس بین المللی انفاضه فلسطین در تهران اهمیت این اجلاس را صدچندان کرد، بیان داشت: اسرائیل و هم پیمانانشان قصد دارند تا یکباره نام فلسطین را حذف کنند و مسئله فلسطین اولویت نخست جهان اسلام و آزادی خواهان جهان است.

حاجی زاده ادامه داد: مقام معظم رهبری تاکید کردند که مسئله فلسطین یکی از پر غصه ترین وقایع تاریخی است، برخی کشورها با هجمه بر کشور فلسطین، موجدیت جعلی در این کشور به وجود آورده اند، به حول قوه الهی از عمر ننگین صهیونیست ها چیزی باقی نمانده است.

امام جمعه شهرستان اهر بابیان اینکه انتفاضه فلسطین به طور کلی ابهت و هیبره رژیم صهیونیستی را شکسته است، گفت: بر اساس روزنه هایی که وجود دارد رژیم صهیونیستی عمری کمتر از ۲۵ سال خواهد داشت.

رهبری از اقدامات اقتصاد مقاومتی رضایت چندانی ندارند

وی اضافه کرد: برخی کشورهای مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و علی الخصوص ترکیه بر ضد ایران اظهارنظر کرده و ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان معرفی کردند، به مقامات ترکیه توصیه می کنیم که بعد از کودتای نافرجام دست از همکاری با آمریکایی ها، سعودی ها و صهیونیست ها بردارید و به اسلام پناه بیاورید.

حاجی زاده تاکید کرد: وزیر خارجه رژیم آل سعود ایران را به بزرگترین حامی تروریسم معرفی می کند در حالی که خود سعودی ها با تجاوز به خاک یمن و کشتار مردم بی گناه خود را حامی حقوق بشر می دانند و از طرفی هرجایی که فساد است پای آل سعود به آنجا باز شده ولی ایران در تمامی مقاطع از انسان های مظلوم جهان دفاع می کند.

امام جمعه شهرستان اهر با اشاره به اینکه مسئولان گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی را تشریح کنند، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با مردم آذربایجان چنین فرمودند که از اقدامات اقتصاد مقاومتی رضایت چندانی ندارند و از طرفی برخی دستگاه ها فعالیت های روزمرگی را به جای عملکرد اقتصاد مقاومتی عنوان می کنند که اگر این چنین است پس چه زمانی اقتصاد مقاومتی تحقق خواهد یافت.