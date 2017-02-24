به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفایی حائری در خطبه های نماز جمعه سیریک با انتقاد از عملکرد ضعیف سازمان حمایت از مصرف کنندگان گفت: سازمانی که بزرگترین جامعه هدف یعنی مصرف کنندگان در بر دارد متاسفانه به دلیل فقدان استقلال چتر حمایت از مصرف کننده را برداشته است.

وی اضافه کرد: نهم اسفند روز ملی حمایت ازحقوق مصرف کننده نامگذاری شده است، اما با توجه به نام پر مسمایی که این سازمان دارد متاسفانه عملکردی ضعیف در بازار دارد.

حجت الاسلام صفایی در ادامه گفت: در هشتم اسفند ماه سال ۱۳۵۹ ستاد امور تربیتی و تربین اسلامی با هدف گسترش و تعمیق ارزشهای انقلابی و اسلامی در نظام آموزش و پرورش کشور تشکیل شد.

وی با بیان اینکه امروزه کم کم تربیت اسلامی جای خود را به تربیت غرب داده و با تاکید به مدیران پرورشی آموزش و پرورش گفت : آموزش دانش آموزان بعد از خانواده ها به عهده مدیران پرورشی در آموزش و پرورش است ،که مواظب باشند دانش آموزان تحت تاثیر تربیت غرب قرار نگیرند

وی با بیان اینکه تربیت در آموزش و پرورش حال خوبی ندارد، و با تاکید بیشتر برحوزه تربیت در آموزش و پرورش تصریح کرد: تعلیم و تربیت به مانند دو بال یک پرنده هستند که لازم است آموزش و پرورش به همان اندازه که در حوزه علم و تعلیم توجه دارد به دنبال رفع چالش ها در حوزه تربیت دانش آموزان باشد

امام جمعه سیریک در ادامه با اشاره به کلنگ زنی نیروگاه بخار در سیریک اظهار کرد: این نیروگاه که فاز اول آن ۴۱ ماه دیگر به بهره برداری می رسد از ثمرات برجام است که باعث توسعه سواحل مکران خواهد شد

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس حمایت از فلسطین افزود: باید تمام دولت های اسلامی از آرمانهای فلسطین دفاع کنند و جزء اولویتهای مهم کاری خود قرار دهند به طوری که دشمنان وحدت در بین کشورهای مسلمان را حس کنند