به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا بهترین صفت بوده که خداوند آن را دوست دارد.

وی با اشاره به حدیثی از حضرت فاطمه(س) بیان داشت: این بانوی بزرگوار می فرماید که من از دنیای شما سه چیز را دوست دارم که آنها تلاوت قرآن، نگاه به سیمای رسول خدا و همچنین انفاق و کمک به نیازمندان در راه خدا است.

حضرت فاطمه(س) ملاک و مبنای خشم و خشنودی خداوند است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر ما زندگی حضرت فاطمه(س) را الگوی زندگی خود قر ار دهیم زندگی و سبک زندگی ما فاطمی می شود عنوان کرد: حضرت فاطمه(س) برترین و والاترین زنان جهان است و زندگی آن حضرت سراسر اسوه و الگو است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه ما حضرت فاطمه (س) را الگو زندگی خود می دانیم و به آن باور و اعتقاد داریم تصریح کرد: ما باید از عظمت و زندگی این بانوی بزرگوار سرمشق و الگو بگیریم و زندگی ایشان را مبنای زندگی خود قرار دهیم چرا که حضرت فاطمه(س) سرور زنان اولین و آخرین است و این بانوی بزرگوار اختصاص به یک زمان ندارد و در همه اعصار الگو هستند.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه(س) ملاک و مبنای خشم و خشنودی خداوند است و پیامبر(ص) می فرماید که حضرت فاطمه(س) پاره تن من است و هر کس فاطمه را بی آزارد من را آزرده و هر کس من را بی آزارد دارد خداوند را آزرده است گفت: حضرت فاطمه(س) ملاک سعادتمندی و خوشبختی در دنیا است و عظمت این بانوی بزرگورا به حدی بوده که پیامبر در رابطه با ایشان می فرماید که پدرت فدای تو باد.

عزداری ایام فاطمیه با شکوه برگزار شود

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه حضرت فاطمه(س) اولین شهیده راه ولایت است گفت: این بانوی بزرگوار در مسیر دفاع از حریم ولایت شیوه های خاصی داشتند و لازم بوده که ما نیز این شیوه حضرت فاطمه(س) یاد بگیریم و از آن در راه و مسیر دفاع از ولایت استفاده کنیم.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه حضرت فاطمه(س) همچون سیاستمداران با خطبه ها و سخنرانی های خود و با تنویر افکار عمومی به دفاع از ولایت می پرداخت گفت: استفاده از تاکتیک گریه یکی دیگر از شیوه های این بانوی بزرگوار در دفاع از ولایت بود و ایشان از این شیوه به عنوان یک حربه سیاسی به ترغیب عواطف و احساسات مردم می پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه امروز نیز ما باید با نطق خود، اشک و ریختن خون خود از ولایت دفاع کنیم تصریح کرد: ایام فاطمیه ایام ولایت و پیوند و میثاق با ولایت است و در این راستا باید مراسم ها و عزاداری های این ایام باید با شکوه و حضور گسترده مردم برگزار شود.

ضرورت ترویج تربیت دینی در مقابل تفکر لیبرال و سکولار

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به ۱۸ اسفندماه روز امور تربیتی و تربیت اسلامی اشاره کرد و گفت: تربیت به معنی به فعلیت رساندن استعدادها و قوای درون انسان است و به معنای ایجاد تعادل و هماهنگی بین قوای انسانی است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه انسان با تربیت قوای درون خود را به فعلیت می رساند و از این رو تربیت مسئله ای پیچیده و حساس است گفت: در این راستا خداوند مسئولیت تربیت انسان ها را به انبیا و ائمه سپرده است و آنها مربی و معلم انسان ها بودند.

وی با تاکید بر اینکه کار علمی تربیت بسیار مشکل است و امروز نسل جوان و نوجوان ما در معرض شدیدترین هجمه ها قرار دارند بیان داشت: یکی از این هجمه ها فضای مجازی است و امروز کوچک و بزرگ، پیر و جوان هرکدام یک موبایل در دست خود دارد و در فضای مجازی سیر می کنند به طوری که گاهی حتی جواب سلام آدم را نمی دهند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این فضای مجازی مصیبت های فراوانی برای تربیت انسان ها به بار آورده است و اعتماد عمومی را سلب کرده است ادامه داد: در این فضای مجازی اخباری منتشر می شود که در برخی مواقع کذب بوده و پیام های مستهجنی در این فضا پخش می شود که بزرگترین خطر برای جامعه، خانواده ها و نسل جوان بوده و باید مدیریت و کنترل شود.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه امروز دشمنان تفکر لیبرالیستی را دنبال می کنند و تفکر سکولار و اباهه گری را ترویج می کنند گفت: در برابر این ها تنها راه، روی آوردن به تربیت دینی است.

وی بیان داشت: مسئولان بر امر تربیت دینی کمک کنند و پافشاری بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم در مقابل تفکرات دشمنان جوانان خود را به نحو احسن تربیت کنیم.

مسئولان اعلام کنند برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه کرده اند

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با مشکلات و بحران به وجود آمده برای مردم خوزستان بیان داشت: رهبری در این سخنان از مسئولان خواستند که به فکر مشکلات مردم باشند و حل مشکلات مردم مهم است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه اینکه بگویم چه شده و یا در گذشته چه شده است دردی از مردم دوا نمی کند بیان داشت: مردم امروز مشکل آب، برق و ... دارند که باید حل شوند و رکود و گرانی باید حل شود.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: در این راستا مسئولان باید در مقام عمل نسبت به رفع مشکلات مردم اقدام کنند و اعلام کنند در رابطه با تحقق اقتصاد مقاومتی چه کرده اند و چه قدم هایی در این رابطه برداشته اند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این امر موجب می شود که مردم امیدوار شوند گفت: امیدواری مردم در عملکرد مسئولان است و اگر اقدامی انجام دهند مردم امیدوار می شوند و در غیر اینصورت نا امید می شوند.

خط مقاومت رژیم صهیونستی را ذلیل کرده است

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ششمین کنفرانس حمایت از مردم فلسطین بیان داشت: این کنفرانس در حالی برگزار شد که غرب و آمریکا امنیت اسرائیل را تضمین داده و امروز حرکت خزنده ای در منطقه برای پیگیری خط سازش دنبال می شود.

وی با بیان اینکه امروز کشورهای مرتجع عرب و برخی کشورها مانند ترکیه دنبال این هستند که خط سازش را در مقابل خط مقاومت در منطقه تقویت کنند گفت: این در حالیست که امروز خط مقاومت رژیم صهیونیستی را به افول برده و این رژیم را ذلیل کرده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه خط مقاومت رژیم صهیونیستی که خود را سد نفوذ ناپذیر می دانست به تارهای عنکبوت تبدیل کرده است گفت: این در حالیست که کشورهای مرتجع عرب در مقابل خط مقاومت قرار می گیرند و در این راستا جالب بوده که اسرائیل، عربستان و ترکیه موضع مشترکی علیه ایران می گیرند.

آل سعود که بزرگترین حامی تروریسم است

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه آل سعود که بزرگترین حامی تروریسم بوده و ایران را متهم به حمایت از تروریسم می کند گفت: آل سعود دستش به خون مردم مسلمان یمن و بحرین آلوده بوده و کودک کش است و این در حالیست که صحبت از حقوق بشر می کند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ترکیه فراموش کرده که در جریان کودتا به دنبال کرایه کردن سوراخ موش برای پناه بردن بود؟ حالا در برابر ایران عرض اندام می کند گفت: اما اینها باید بدانند که ملت بزرگ ایران اسلامی از جبهه مقاومت در هر نقطه ای از دنیا حمایت می کند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه ترکیه می گوید که ما می خواهیم جلوی قدرت ایران را بگیریم گفت: آمریکا نتوانست جلوی قدرت ایران را بگیرد، قدرت ایران، قدرت اسلام، دین و مکتب است و قدرت بیداری و مقاومت است و بهتر است که شما در سیاست های خودتان تجدید نظر کنید چرا که ایران حساب و کتابش پاک و روشن است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه ایران از اسلام و بیداری اسلامی حمایت می کند گفت: ایران از کشورهای مرتجع و وابسته به غرب دل خوشی ندارد و با استکبار جهانی مبارزه می کند و به دنبال سربلندی مسلمانان و اتحاد امت اسلامی است و کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد و این سیاست تا زمان ظهور امام زمان(عج) ادامه پیدا می کند.