به گزار ش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) اظهار داشت: الگو قرار دادن زهرای مرضیه درتمام شئون زندگی برای همه ما چه زن و چه مرد تکلیف است زیرا آن بانوی بزرگوار در دوران زندگی کوتاه خود تجارب موفقی را به بشریت آموخت.

وی افزود: گرچه الگوی رفتاری آن حضرت ناظر به هویت انسانی زن است، اما او دختری در حد مادری برای پدر و همسری برای شوهر، مادری برای فرزندان، همپائی در ساخت مدینه، تدبیر در منزل و خانه داری، مشارکت در امور سیاسی و دفاع از ولایت علوی و صلابت در برابر بدخواهان منافق بود که این همه از شاخصه های حیات این بانوی بزرگوار است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین اظهار داشت: حضور رهبری در این کنفرانس و سخنان ایشان اهمیت ویژه ای داشت.

وی افزود: مسئله فلسطین همچنان مسئله اصلی جهان اسلام است و تلاش دنیای استکبار و هم‌پیمانان آنان برای منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل فلسطین و مردم رنج کشیده آن هیچ ثمری نخواهد داشت.

خطیب جمعه ابرکوه با اشاره به مسئله سد معبر اظهار داشت: به تازگی بحث رفع سدمعبر توسط شهرداری و با حمایت عملی دادستان و نیروی انتظامی مطرح شده که چون نتیجه اش به نفع و مصالح عمومی مردم است به عموم شهروندان به خصوص مغازه داران توصیه میکنم در اجرایی شدن این طرح همیاری و مساعدت کنند.

وی افزود: تلاش کنیم تا فرهنگ شهرنشینی توسعه بهتری پیدا کند و حقوق عمومی هم مراعات شود و البته انتظار دارم که با کسبه برخورد بد و بی‌احترامی صورت نگیرد، عدالت در حق مردم مراعات شود و تبعیض و تفاوتی در کار نباشد.

خطیب جمعه ابرکوه با گرامیداشت روز امور تربیتی و تربیت اسلامی گفت: آموزش و پرورش نقش کلیدی و موثری در این خصوص دارد، زیرا این امر مهم و تعالی بخش بر اساس معیارهای دینی انجام می شود و عمده مشکلات اخلاقی، رفتاری، پرورشی و تربیتی دانش آموزان، معلول سهل انگاری در امور تربیتی مدارس و کوتاهی والدین است.

وی افزود: معلم به عنوان اثرگذارترین عنصر تعلیم و تربیت در کشور مطرح است بنابراین به هر میزان به این قشر زحمتکش بیشتر توجه و رسیدگی شود، آثار آن در تربیت دانش آموزان نیز نمایان‌تر خواهد شد.

تقدیر از تلاش برگزار کنندگان رزمایش «الی بیت المقدس» بخش دیگری از سخنان خطیب جمعه ابرکوه را تشکیل می داد.