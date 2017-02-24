کنگره ای که اختلافات اصلاح طلبان را به نمایش گذاشت/انتقاد از دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین کنگره سراسری حزب مردم‌سالاری صبح امروز (جمعه) با حضور تنی چند از شخصیت‌های سیاسی و اعضای شورای مرکزی و نمایندگان استانی این حزب در مجتمع آدینه تهران برگزار شد.

بررسی اظهارات سخنرانان کنگره، اختلافات در میان احزاب اصلاح طلب را نمایان می کند.دبیر کل حزب مردمسالاری در این کنگره اعلام کرد: شوراهای تازه تاسیس را قبول ندارد.

مهرعلیزاده عضو کمیته تعامل و رایزنی شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز از مذاکره با مجمع نیرویهای خط امام خبر داد و ابراز امیدواری کرد اختلافات از بین برود.

اظهارات پزشکیان نماینده اصلاح طلب مجلس در مورد انتقاد به دولت در خصوص عدم توجه به آحاد مردم نیز نمایانگر عدم رضایت اصلاح طلبان از عملکرد دولت اعتدال است.

علاوه بر این اظهارات کواکبیان مبنی بر اینکه احزاب اصلاح طلب نباید در انتخابات شوراها دخالت کنند نشان می دهد اختلاف نظر هایی در میان اصلاح طلبان در مورد تمرکز بر انتخابات ریاست جمهوری و یا نقش آفرینی در انتخابات شوراها وجود دارد.

بروز برخی اختلافات در این کنگره نشان دهنده اختلافات عمیق میان اصلاح طلبان است که تلاش دارند زیر پوستین اعتدال آن را مخفی کنند.

گزارش کوتاهی از سخنرانی شخصیت های سیاسی در کنگره حزب مردمسالاری:

پزشکیان: مشکل کول برها و ریزگرد خوزستان ناشی از عدم توجه به آحاد مردم است

مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در پانزدهمین کنگره حزب مردمسالاری با بیان اینکه اعتماد زمانی به وجود می‌آید که ما با تمام وجود در خدمت مردم باشیم، گفت: مردم زمانی برای حکومت و دولت می‌میرند که دولتمردان برایشان تب کنند.

پزشکیان با انتقاد از برخی رویکردها در عدم توجه به آحاد مردم خاطرنشان کرد: ما حاشیه‌های کشور را نمی‌بینیم که باید ببینیم و واقعیت این است که صدای کسانی که از این مملکت بیشتر استفاده می‌کنند بلندتر است و با ایجاد مقدار کمی از مشکلات صدایشان بیش از همه بلند می‌شود.

وی تصریح کرد:‌این در حالی است که رسانه‌ها صدای محرومین و حاشیه‌نشین‌ها را به گوش کسی نمی‌رسانند و حادثه کولبرها و مشکل ریزگرد خوزستان نیز نمونه‌ای از این مشکل است.

وی در جمع خبر نگاران در مورد امکان حضورش در انتخابات ریاست جمهوری گفت: بنده می‌گویم فعلا نمی‌آیم زیرا قصد کاندیداتوری ندارم.

مطهری: ایران امروز در منطقه دست بالا را دارد و باید توفیقاتی که در عراق و سوریه داشتیم را حفظ کنیم

در ادامه علی مطهری نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی بیشتر در مورد سیاست خارجی سخنرانی کرد به خطراتی که در اجرای برجام متحمل است، اشاره و خاطرنشان کرد: باید نسبت به برخورد با این پدیده هوشیار باشیم و از عکس‌العمل‌های احساسی خودداری کنیم، باید ترامپ را با مشکلاتش تنها بگذاریم و در نقض برجام پیش‌قدم نباشیم، خواسته تیم ترامپ پیش‌قدم شدن ایران در نقض برجام است.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایران امروز در منطقه دست بالا را دارد و باید توفیقاتی که در عراق و سوریه داشتیم را حفظ کنیم، کنفرانس اخیر در حمایت از فلسطین کار حکیمانه‌ای بود، ما باید از اسلام صحبت کنیم و نباید زیاد در مسئله تعصب مذهبی تأکید کنیم و حساسیت مردم منطقه را بر نیانگیزیم.

فائزه هاشمی: هاشمی به وحدت اصلاح‌طلبان اعتقاد داشت/فوت هاشمی باید ما را قوی کند

علاوه بر این فائزه هاشمی دیگر سخنران پانزدهمین کنگره حزب مردم سالاری بود.

وی با بیان اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی احزاب را پایه‌ای قوی و اساسی برای کشور می‌دانست، اظهار داشت: اعتقاد هاشمی به رای مردم و دموکراسی بود و شاید تنها شخصیتی که بیشترین مسئولیت‌های خود را از رای مردم داشت هاشمی رفسنجانی بود. غیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام حضورش در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با رای مردم بود.

وی با تاکید بر اینکه هاشمی به وحدت اصلاح‌طلبان اعتقاد داشت، افزود: وی در انتخابات ۹۲ توانست این نقش را ایفا کند و فوت هاشمی باید ما را قوی کند تا با حفظ وحدت این مسیر را ادامه دهیم.

کواکبیان:شورای هماهنگی برای ما اصل است نه شوراهای تازه تاسیس دیگر/ احزاب اصلاح‌طلب حق دخالت در انتخابات شهرستان‌ها را ندارند

در ادامه مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری در پانزدهمین کنگره این حزب، با بیان اینکه برای انتخابات شوراها در شهرستان‌ها هیچ یک از احزاب اصلاح‌طلب حق دخالت ندارند،‌گفت: دلیل این مسئله این است که شوراهای استانی خود توانایی تصمیم‌گیری و مدیریت امور را دارند.

وی با بیان اینکه بنا است در تهران به وحدت برسیم، گفت: معتقدیم اصل شورای هماهنگی است چون از سال 77 ایجاد شده و برخی شوراهای دیگر تازه‌ تاسیس هستند.

مهر علیزاده : مذاکره شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با مجمع نیروهای خط امام(ره)

محسن مهرعلیزاده عضو کمیته تعامل و رایزنی شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در حاشیه کنگره حزب مردم سالاری در جمع خبرنگاران درباره آخرین رایزنی‌های این کمیته با نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری گفت: اعتقاد اصلاح‌طلبان بر حمایت از حسن روحانی در انتخابات سال آینده است.

مهرعلیزاده درباره مذاکره کمیته تعامل شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با برخی احزاب معتقد، گفت: مذاکرات ما با مجمع نیروهای خط امام(ره) ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم مشکلات را حل‌وفصل کنیم.

احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت ایران نیز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: حزب اراده ملت ایران برای دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی قاطعانه حمایت خواهد کرد.