به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عراقی در آیین جشن شهرستان سبز در گچساران افزود: این افتخاری برای ملت است زیرا ما در زمان جنگ و پس از آن به دلیل تحریمها عقب ماندیم.

وی بیان کرد: در طول سالهای اخیر میزان برداشت کشور قطر همیشه بیشتر بوده است.

عراقی همچنین به دیگر اقدامات در این بخش اشاره کرد و گفت: طی ۱۰ روز آینده ۱۰ایستگاه تقویت فشار گاز به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: دو و سه سال گذشته نقطه عطف گازرسانی در کشور بوده است.

عراقی بیان کرد: بالای ۹۰درصد شهرها و بیش از ۶۲درصد روستاهای کشور گاز دارند.

معاون شرکت نفت اظهار کرد: سال گذشته عملیات گازرسانی به پنج هزار روستا انجام شد که بیش از سه هزار و ۵۰۰روستا به بهره برداری رسید.

وی افزود: امسال کار گازرسانی به پنج هزار روستا را آغاز کردیم که سه هزار تا به پایان رسید و این بی سابقه بوده است.