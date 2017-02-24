به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق دستور بمباران مواضع تروریست های داعش در خاک سوریه را به نیروی هوایی ارتش عراق صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، العبادی در این ارتباط اعلام کرده است: مواضعی که دستور بمباران آنها در سوریه صادر شد، متعلق به داعشی‌هایی است که در انفجارهای تروریستی اخیر در بغداد دست داشته اند.

نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور همچنین اظهار داشت: ما عزم خود را برای تحت تعقیب قرار دادن تروریستها در هر جا که باشند، جزم کرده ایم. از همین روی از نیروی هوایی ارتش عراق خواستیم تا «البوکمال» و «حصیبه» در داخل خاک سوریه را بمباران کند.

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد: قهرمانان نیروی هوایی عراق، عملیات خود در سوریه را با موفقیتی چشمگیر انجام دادند.