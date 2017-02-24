به گزارش خبرنگار مهر ، سردار پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شنبه هفتم اسفند ماه در رأس هیئتی به شهرستان ورامین سفر می‌کند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بدو ورود خود، ابتدا با حضور در گلزار شهدای ورامین به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی، ۸ سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم در شهرستان ورامین ادای احترام می‌کند.

سردار دهقان همچنین در این سفر فاز جدید کارخانه روغنکشی ورامین را افتتاح خواهد کرد.

گفتنی است کارخانه روغنکشی ورامین بیش از ۷۰ سال پیش افتتاح شد و اولین تولید کننده روغن نباتی در ایران است و با ظرفیت تولید بیش از ۱۵۰ تن ، دارای خطوط تصفیه و بسته بندی انواع روغن نباتی خوراکی می باشد.

این کارخانه وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.