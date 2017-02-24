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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

آزمون «ای پی تی» دانشگاه آزاد ۲۰ اسفند برگزار می شود

آزمون «ای پی تی» دانشگاه آزاد ۲۰ اسفند برگزار می شود

آزمون زبان انگلیسی «ای پی تی» دانشگاه آزاد ۲۰ اسفند برگزار می شود و داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۱ اسفند فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، آزمون زبان انگلیسی EPT در روز جمعه ۲۰ اسفند ۹۵ به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، آمل و کرمان برگزار خواهد شد و زمان دریافت کارت ورود به جلسه از روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه است.

داوطلبان می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی ENGLISH.IAU.AC.IR نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده و همچنین از منابع و بودجه‌بندی سوالات این آزمون آگاهی یابند.

پس از برگزاری آزمون، کلید و سئوالات از طریق سامانه یاد شده در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت .

کد مطلب 3916097

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