به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان قلاوند در سخنانی اظهار داشت: نهمین مرحله آزمون های هماهنگ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه سال ۹۵ آموزش فنی و حرفه ای در استان لرستان برگزار شد.

وی گفت: نهمین مرحله آزمون سال ۹۵ آموزش فنی و حرفه ای در سه شاخه هماهنگ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه در ۹ حوزه آزمونی استان لرستان برگزار شد.

مدیر کل فنی و حربه ای لرستان با بیان اینکه در این مرحله از آزمون چهار هزار و ۷۳۰ نفر از استان لرستان شرکت کردند گفت: از این تعداد سه هزار و ۳۰۵ نفر در شاخه هماهنگ، ۹۹۰ نفر در شاخه صنعت ساختمان و ۴۳۵ نفردر شاخه تفاهم نامه آزمون دادند و از این میان بیشتر آمار شرکت کننده به ترتیب مربوط به شهرستانهای کوهدشت، الیگودرز و خرم آباد و کمترین آمار مربوط به شهرستانهای دوره، پلدختر و بروجرد بود.

قلاوند تصریح کرد: کار آموزان شرکت کننده در آزمون صنعت ساختمان پس از قبولی در آزمون کتبی و کسب نمره قبولی براساس برنامه زمانبندی اعلام شده و از سوی اداره سنجش استان برای شرکت در آزمون عملی باید به حوزه های تعیین شده مراجعه کنند.