به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با اشاره به برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی فلسطین در تهران اظهارداشت: باید به سخنان مقام معظم رهبری در این کنفراس که اخیرا در به سبب حمایت از انتفاضه انجام شد گوش فرا دهیم و چندین بار مرور کنیم و این مسئله نه تنها موضوع مهمی برای مسلمانان بلکه برای جهانیان است.

وی ادامه داد: حمایت از فلسطین و مردم این کشور بر همگان وظیفه است و باید این موضوع را سینه به سینه به همگان منتقل کنیم تا وحدت بین مسلمانان را به همگان نشان دهیم و باید تا برقراری پرچم توحید و لا اله الا الله در سراسر دنیا نهایت تلاش خود را تا پای جان به کار گیریم.

امام جمعه ارومیه خاطرنشان کرد: ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در پی تجهیز کردن ذرات خانه‌های این کشور است و در صدد هستند تا به ۷ هزار کلاهک هسته‌ای دست یابند تا با رکورد کشور روسیه برابری کنند و این در حالی است که این دولت از حقوق بشر و مصادیق آن دم می زند ولی در عمل کاملاً مخالف با آن عمل می‌کنند.

حجت الاسلام قریشی اظهار داشت: خوی وحشیانه دولت آمریکا قابل اصلاح نیست و این روزها کشور آمریکا و رئیس جمهور جدید این کشور با ظاهری متفاوت خوی ددمنشانه‌ این کشور را به نمایش گذاشته است و با اینکه خودشان در تلاش هستند تا روز به روز از نظر هسته‌ای مستحکم‌تر شوند، کشور ما را از داشتن کوچک‌ترین تجهیزات منع و تحریم می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ششمین روز از اسفند ماه با سالروز شهادت سردار حمید باکری مصادف شده است که در منصب معاون فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا به این درجه نائل آمد و امروز باکری‌ها، امینی ها و دیگر شهدا افتخار آذربایجان و الگوی جامعه هستند

امام جمعه ارومیه افزود: شهادت به اندازه‌ای از مقام والا برخوردار است که ائمه ما همیشه و در همه حال شهادت را بری خود دعا می‌کرده اند و برای کسانی که دوست داشتند نیز این چنین دعایی بر زبان می آوردند و هر عمل نیکی که در جهان وجود دارد نمی‌تواند منزلت بالاتری از شهادت داشته باشد و از این رو باید قدر شهادت و شهید را دانست.

حجت الاسلام قریشی بیان کرد: در ایام فاطمیه قرار داریم و بنا به روایتی از شیخ طوسی ۳ جمادی الثانی سالروز شهادت حضرت فاطمه (ص) است و باید همانند سال‌های قبل ایام شهادت این بانوی بزرگوار را عزاداری کنیم و چه شایسته است پس از عزاداری‌های جداگانه در محلی اجتماع کنیم تا ارادت و علاقه خود را به ایشان نشان دهیم و برنامه ریزی برای چنینی تجمعی وظیفه مسئولین است.

دستگیری از فقرا و مساکین، عمل به واجبات از جمله پرداخت زکات و پیشه کردن تقوی الهی از دیگر تاکیدات امام جمعه ارومیه در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه بود.