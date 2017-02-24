به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود جباروند در مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس، اظهارداشت: تعداد نخبگان در کشور زیاد است، اما عمدتا این افراد شناخته شده نیستند که هدف جشنواره های ادواری شمس، شناسایی این نخبگان در سراسر کشور است.

وی افزود: نخبگان زیادی در مناطق محروم و خارج از تهران در حوزه های مختلف چشم پزشکی داریم که گمنام بوده، نیازمند معرفی و شایسته تقدیر و تشکر هستند.

جباروند تصریح کرد: فعالیت های آموزشی و پژوهشی، نوآوری و ابتکار این نخبگان گمنام می تواند در جامعه الگویی برای تمام چشم پزشکان به ویژه چشم پزشکان نسل جوان شود.

به گفته دبیر جشنواره نهم، آموزش و پژوهش و درمان چشم پزشکی در کشور در بیمارستان فارابی پایه گذاری شد تا جایی که بیشتر مراکز چشم پزشکی کشور مدیون وجود استادانی مانند پروفسورمحمد قلی شمس هستند که در این بیمارستان فعالیت می کرد و شمار زیادی از متخصصان امروزی حاصل تربیت ایشان است.

وی ادامه داد: با این حال نگاه فارابی به حوزه پزشکی نگاهی فرا فارابی و ملی بوده که رسالت آن خدمت در تمام مناطق محروم کشور است.

جباروند، مهمترین هدف برپایی جشنواره های علوم بینایی و چشم پزشکی شمس را معرفی محققان برشمرد که در علوم پایه به فعالیت مشغول بودند و گام های موثری در این راه برداشته اند.

وی اظهار داشت: در نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس ۵۱ نفر در ۱۳ دسته شرکت کرده اند که داوران، برگزیدگان را بر اساس معیارهای جشنواره انتخاب کرده اند.

دراین مراسم دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران که از اهدا کنندگان نشان شمس و شمایل سیمرغ به وزیر بهداشت بود در هنگام اعطای این نشان، گفت: مشی و منش وزیر بهداشت در آموزگاری و پژوهشگری، همواره الگویی ارزشمند از دانشوری در عرصه علمی و پزشکی کشور بوده است.

در این جشنواره، همچنین جوایز نوع دوستی و پیشگیری از نابینایی به دکتر اسماعیل ذبیحی، متخصص چشم پزشکی به دلیل خدمات ارزنده ایشان در زمینه فعالیت در مناطق محروم کشور اعطا شد.

همچنین جایزه آموزگار برتر به دکتر علیرضا مالکی، فوق تخصص ویتره و رتین و استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اعطا شد.

سایر جوایز در بخش کتب تالیفی و ترجمه، ابداع یا اختراع برتر، نوع آوری برتر در روش های جراحی و مقالات انگلیسی به برگزیدگان اهدا شد.

بنابرگزارش دبیرخانه جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس، نشان خدمت و مسئولیت پذیری حرفه ای و اجتماعی به دکتر حسن رزمجو، فوق تخصص قرنیه و رتین و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جایزه ادیب چشم پزشکان به دکتر مسیح هاشمی از تهران و نیز جایزه چشم پزشک پارسی به دکتر فرهاد حافظی، استاد و رییس بخش چشم پزشکی دانشگاه ژنو سویس تعلق گرفت.

بنابراین گزارش، جایزه ابتکار عمل ممتاز دانش بنیان و کار آفرین بینایی به شرکت ابزار طب پویا و دکتر محمود جباروند، فوق تخصص قرنیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اعطا شد.

نهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس» روز گذشته (پنجم اسفند ۹۵) با حضور وزیر بهداشت، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران و جمعی از پیشکسوتان و پژوهشگران عرصه چشم پزشکی برگزار شد که در این مراسم «نشان طبیب دیدگان» و «نشان شمس» به وزیر بهداشت اعطا شد.