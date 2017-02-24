کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین یعنی تازه اول جنگ با اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد مقدس که در بارگاه منور رضوی برگزار شد، اظهار کرد: اظهار محبت به خدا با گناه قابل جمع نیست و امکان ندارد که دوستی و محبت خدا با گناه کردن جمع بشود.

وی افزود: خداوند در قرآن خطاب به پیامبر اکرم(ص) می فرماید به بندگانم بگو اگر به من محبت و علاقه دارند باید از تو که پیامبر من هستی پیروی کنند تا به سبب این محبت من نیز آن هارا دوست داشته باشم.

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به حوادث هفته اخیر در کشور، ادامه داد: حوادث هفته گذشته یک مثلث را تشکیل می داد، یک ضلع آن حوادث طبیعی در کشور بود که موجب ناراحتی و بروز گرفتاری برای همگان شد.

وی اضافه کرد: ضلع دوم این مثلث برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین بود که نشانگر اقتدار نظام جمهوری اسلامی و رهبری معظم انقلاب در جهان بود. ضلع سوم این مثلث نیز کنفرانس امنیتی مونیخ بود.

علم الهدی با تشریح ضلع اول سلسله اتفاقات هفته اخیر در کشور، گفت: این حوادث که شامل سیل، ویرانی، قطع آب و برق خوزستان بود که رهبری آن هارا دل خراش نامیدند؛ یعنی این حوادث آن قدر برای یک انسان سنگین است که دل او را زخمی می کند.

وی گفت: در خراسان رضوی نیز این حوادث به وجود آمد و از جمله آن سیل شهرستان تایباد و روستاهای اطراف آن بود که ویرانی به بار آورد اما با مدیریت مدیران و مسئولان استان به طور کامل مهار شد.

خطیب جمعه مشهد ضمن تقدیر از استاندار خراسان رضوی و مدیران این مجموعه که در محل حادثه حاضر بودند، ادامه داد: این مدیریت قابل تقدیر است و کنار آن مدیریتی است در جنوب کشور که مردم در هوای سرد خانه هایشان خراب شده و دست شان به هیچ جایی نمی رسد، آن زمانی هم که بالگرد برای کمک رسانی می رود عذر بیاورند و بگویند به خاطر خرابی هوا نتوانستیم فرود بیاییم و برگشتیم.

وی با بیان خاطره ای از حضور رهبر معظم انقلاب در مشهد، تصریح کرد: هنگامی که مسئولان مشهدی به آقا گزارش عملکردشان را ارائه دادند، رهبری خطاب به مسؤولان کشوری حاضر در جلسه فرمودند ببینید چطور در این شهر مشکلات حل می شود، برای سراسر کشور الگو بگیرید.

سید احمد علم الهدی با تاکید بر اینکه اینگونه مدیریت در استان دیگر کشور و عدم فرود بالگرد، بهانه و عذر موجهی نیست، عنوان کرد: شما خانواده‌ای را تصور کنید که در این هوای سرد ساعاتی طولانی آب و برق و وسیله گرمایشی ندارند، بعد هم مسئولان می گویند مشکلات مربوط به دولت قبل بوده است. چهار سال است که مردم عزیز خوزستان از این گرد و غبار بی تاب شدند آن وقت بعد از این همه وقت بگویند درجاهایی می‌توان کارهایی کرد که مشکل حل شود.

وی گفت: افتتاح قطار خط دو قطار شهری مشهد آن هم که از یک منطقه مستضعف نشین حاشیه شهر شیب شهر را عوض کرد و این باعث افتخار شورا و این شهرداری است. از شورای شهر متشکریم که شیب شهر را عوض کرد اما عرض کنم که در تعیین قیمت بلیت کاری نکنند که مستضعف حاشیه‌نشین نتواند سوار شود و قطار خالی حرکت کند.

امام جمعه مشهد با اشاره به وضعیت گذشته مشهد و فراگیری حاشیه نشینی، اظهار کرد: شیب این شهر در گذشته طوری بود که آقای سرمایه‌دار بر صندلی اتومبیل یک ‌میلیاردی تکیه می زد و مدیریت مبلمان شهری گلدان گذرگاه اورا هر روز تغییر می داد که او لذت ببرد اما در حاشیه شهر مردم در منجلاب آب و کثافت زندگی می کردند.

وی با بیان اینکه ممکن است برخی بگویند که مردم ما در خوزستان آب و برق ندارند و سیل خانه‌ها را از بین برده و به همه زیرساخت‌ها آسیب رسانده چرا باید از انتفاضه فلسطین حمایت کنیم؟ تصریح کرد: مدیریت جامع نظام همین است که مسؤولان نظام در حالیکه درصدد حمایت از مردم و رفع مشکلات مردم هستند اقتدار نظام را فراموش نکنند، چون اقتدار نظام، اقتدار اسلام است.

علم الهدی با اشاره به کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین که در تهران تشکیل شد، گفت: اکنون که حکومت سعودی و دولت ناپاک ترکیه دست در دست اسرائیل گذاشته‌اند و با آن‌ یکی شده‌اند، در غرب برخی گمان می کنند مشکل اسرائیل در منطقه حل شده است، آن گاه هر دو ایران را متهم به حمایت از تروریست و به عنوان صهیونیست معرفی می کنند.

وی ادامه داد: در این موقعیت با هدایت و حمایت مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی کنفرانس حمایت از انتفاضه را تشکیل داد که به غرب اعلام کنند تازه اول جنگ با اسرائیل است.

امام جمعه مشهد با تاکید بر اینکه ما پشت سر جوانانی که در کانال‌های غزه و لبنان مردانه ایستاده‌اند و با موشک حساس‌ترین نقاط اسرائیل را با خاک یکسان می‌کنند جمع شده ایم، تصریح کرد: مردم خوزستان مردمی هستند که هشت سال زیر خمپاره و موشک همین کفار شهید دادند و فداکاری کردند، آنگاه به خاطر آب و برق خوزستان از نمایش چنین اقتداری دست‌برداریم؟ این اقتدار را نمایش ندهیم؟