به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی ظهر جمعه در آیین برگزاری جشن سبز در شهرستان گچساران که در روستای آبریگون گچساران با حضور استاندار، نماینده گچساران و باشت در مجلس و مسوولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: خط ششم گاز در قرارگاه خاتم‌الانبیا در حال انجام است که پس از آن صادرات گازرسانی به عراق به راحتی انجام می‌شود.

عراقی همچنین تصریح کرد: کارهای صورت گرفته در گچساران تنها گوشه‌ای از خدمات دولت و نظام به مردم بوده که بایستی قدر این نعمات را بدانیم.

معاون وزیر نفت بیان کرد: نمایندگان این منطقه در مجلس شورای بسیار فعال و پویا پیگیر مطالبات شما مردم هستند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز افزود: اگر امروز شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان اولین شهر سبز معرفی می‌شود باید اذعان کرد که کار ساده‌ای نبوده است.

عراقی تصریح کرد: همکاران ما چه در گذشته و چه در آینده تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا بتوانند به نقطه مطلوب برسیم.

وی یادآور شد: من از سال‌های گذشته به یاد دارم که بحث گازرسانی به قلعه‌رییسی و دیشموک مطرح بود که فکر نمی‌کردیم روزی بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

معاون وزیر نفت بیان کرد: در حالی که در وضعیت خوب مالی نبودیم و نمی‌توانستیم از بودجه دولتی استفاده کنیم این نمایندگان مجلس بودند که کمک کردند و از طریق مختلف و صرفه‌جویی در نقاط دیگر موفق شدیم به این مهم دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه گازرسانی محروم نیست گفت: این استان از نظر شاخصه‌ها هم در بعد شهری و هم در بعد روستایی نسبت به دیگر نقاط بالاتر است.

عراقی افزود: این هدیه و این جشن باشکوه حق مردم شهرستان گچساران بود چرا که این شهرستان به عنوان یک شهر نفتی در ایران شناخته شده است.

این مسؤول به تلاش کارکنان شرکت ملی گاز اشاره کرد و گفت: امسال در حالی که سردترین دما را داشتیم کارکنان گاز نگذاشتند لحظه‌ای گاز قطع شود.