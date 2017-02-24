قزوین ظرفیت مراودات بین المللی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی ظهر جمعه در نشست مشترک سفرای کشورهای شرق و جنوب آسیاکه در سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: برای قزوین بسیار ارزشمند است که برای چهارمین بار میزبان سفرایی است که در مسیر جاده ابریشم برای فعالیتی بین المللی همت کرده اند.

وی اضافه کرد: امسال با برگزاری اجلاس شهرداران آسیایی و اجلاس جاده ابریشم فرصتی برای معرفی شهر قزوین فراهم شد تا عزم خود را برای فعالیتی جهانی به منصه ظهور برسانیم و نشان دهیم با حرکتی بین المللی می توان از ظرفیت های یکدیگر برای توسعه مناسبات استفاده کرد.

رئیس مجمع جهان شهرهای اسلامی بیان کرد: با موافقت سازمان ملل و رای گیری شهرهای عضو تاسیس مجمع جهانی شهرهای اسلامی به قزوین سپرده شد و ۷۳ شهر در این مجمع عضو شدند و ما توانستیم مسئولیت خود را بخوبی انجام دهیم.

نصرتی گفت: شهر قزوین بر اساس مصوبه سازمان ملل در مرداد ماه در اجلاس ژنو طرح CPR به تصویب رسید و یکی از اساسی ترین پروژه ها که نتیجه اجلاس بود عملیاتی شد که بر اساس آن قزوین محل تاسیس شهر موزه تاریخ تمدن اسلامی خواهد بود.

وی اضافه کرد: از حمایت های وزارت خارجه و دفتر نمایندگی آن در قزوین برای اجرای طرح های بین المللی و میزبانی از سفرا و هیئت های خارجی تقدیر می کنیم و عضویت دکتر ظریف در هیئت امنای موزه تاریخ تمدن اسلامی می تواند به موفقیت های ما کمک کند.

رئیس مجمع جهانی شهرهای اسلامی یادآورشد: با فضایی که فراهم شده از نمایندگان تمامی کشورهای آسیا و اقیانوسیه دعوت می کنیم با مراودات بیشتر زمینه آشنایی با توانمندی های یکدیگر را ممکن کنند.