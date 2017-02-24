روابط خارجی ایران با کشورها بعد از برجام گسترش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیم پور در نشست مشترک سفرای کشورهای شرق و جنوب آسیا با مدیران شهری که در سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: بعد از برجام فضایی ایجاد شده تا کارهای خوبی در حوزه اقتصادی کلید بخورد و زمینه های همکاری بیشتری ایجاد شود.

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه گفت: با ظرفیت های خوبی که در استان قزوین وجود دارد و مورد توجه سفرای میهمان قرار گرفت می توانیم ارتباط بیشتری بین این استان و کشورهای هدف برقرار کنیم.

رحیم پور اظهارداشت: قزوین با قرارگرفتن در مسیر جاده ابریشم به عنوان یک شهر تاریخی هنوز برای بسیاری از مردم ایران هم ناشناخته است و در زمانی که ۲۰۰ شهر در مسیر جاده ابریشم با ۴۰ شهر ایران فعالیت تجاری داشته اند شاید بسیاری از کشورها هنوز نبودند.

وی بیان کرد: آنچه باید انجام شود بازگشت به سابقه تاریخی و اجدادی است که کار جدیدی محسوب نمی شود اما ارزشمند است.

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه اضافه کرد: قزوین شهری زیبا و پیشرفته است و با داشتن قابلیت های فراوان اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری می تواند نقش موثری در توسعه مراودات با کشور مختلف داشته باشد.



سفیر افغانستان در ایران گفت: سفر دو روزه به قزوین توانست ما را با توانمندی های این استان تاریخی بیشتر آشنا کند و بناهای تاریخی و طبعیت زیبای آن بسیار جذاب و قابل توجه بود.

نصیر احمد نور بیان کرد: داشتن طبیعت زیبا در بوستان باراجین، دهکده طبیعت، سرای سعدالسلطنه، دانشگاه بزرگ آزاد اسلامی، کارخانه های بزرگ همه بیانگر توانمندی بالای استان قزوین است که از آن لذت بردیم.

سفیر افغانستان در ایران تصریح کرد: داشتن مراسم سیزده بدر که در افغانستان هم برگزار می شود از مراسم باستانی خوب است و مراسم پنجاه به در در قزوین نشان می دهد شما به مسائل تاریخی و فرهنگی اهمیت زیادی می دهید.

وی گفت: قزوین با فاصله کمی که تا پایتخت دارد فرصت خوبی است تا سفرا با خانواده های خود به این شهر سفر کنند و از دیدنی های آن لذت ببرند.

سفیر چین هم گفت: سومین بار است که به قزوین سفر کرده ام و هر بار با توانمندی های بیشتری آشنا شده ایم.