نمایندگان مجلس شهرداری کرج را نصیحت کنند/استقلال فردیس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین علیاکبر ایمانی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان فردیس از نمایندگان مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی خواست پیگیر مطالبات مردم باشند.
ایمانی با اشاره به اینکه با مستقل شدن شورا و شهرداری در فردیس مدیریت همهجانبهای بر این شهرستان حکمفرما خواهد شد، گفت: نمایندگان مردم فردیس در مجلس شورای اسلامی شهرداری کرج را نصیحت کنند زیرا شهرداری مدعی شده که فردیس کرج را متضرر میکند.
امامجمعه شهرستان فردیس با تأکید بر اینکه شهرداری کرج با شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار باطل شدن مصوبه هیئتوزیران در خصوص استقلال فردیس است، گفت: شهرداری کرج میخواهد بر سیطره خود بر فردیس ادامه دهد.
وی با اشاره به اینکه حافظه تاریخی مردم خوب است و اقدامات شهرداری کرج را فراموش نخواهند کرد، گفت: استاندار و نمایندگان شهر از تریبون اعلام کردند که انتخابات شورا در فردیس برگزار میشود درحالیکه اقدامات شهرداری در خصوص این مسئله باعث ناامیدی مردم میشود.
ایمانی با تأکید بر اینکه نباید امید مردم به ناامیدی تبدیل شود، گفت: نمایندگان مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی شهرداری و شورای شهر کرج را نصیحت کنند زیرا آنها مدعی هستند فردیس مایه ضرر برای کرج است حال این سؤال مطرح است که چرا میخواهند به این ضرر ادامه دهند.
وی در بخش دیگری از خطبه ها پرورش فرهنگ و تمدن جامعه را درگرو دانشاندوزی و تربیت اسلامی دانست و بیان کرد: تربیت اسلامی از وظایف معلمان است که رسالت سنگینی بر عهدهدارند.
وی تعبیه فضای آموزشی در شهرکهای شهرستان فردیس را بر عهده شهرک سازان دانست و ادامه داد: ایجاد فضای آموزشی در شهرکها مستلزم همکاری صاحبان سرمایه و خیرین است.
امام جمعه شهرستان فردیس با اشاره به فردی که ۴۰ سال پیش چند باب مدرسه در شهرکهای این شهرستان بناکرده بود، گفت: در حال حاضر شکایت این فرد حاکی از بازپسگیری هشت باب مدرسه اهدایی در فردیس است.
ایمانی با توجه به کمبود سرانه فضاهای آموزشی در فردیس خواستار رسیدگی مسئولان و نمایندگان مجلس در این رابطه شد.
وی در بخش دیگری وضعیت نابسامان دستفروشان را یکی از مشکلات این شهرستان دانست و افزود: شهرداری کرج در ماه پایانی سال اقدام به جمعآوری و ساماندهی دستفروشان کرده است.
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