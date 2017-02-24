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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۴۳

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان:

۵ هزار کنتور آب در شهرهای لرستان دچار یخ‌زدگی شد

۵ هزار کنتور آب در شهرهای لرستان دچار یخ‌زدگی شد

خرم آباد - مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان از یخ زدگی پنج هزار کنتور آب در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کرموند در سخنانی اظهار داشت: در بهمن ماه سال جاری به دلیل کاهش ناگهانی دما بیش از ۵ هزار کنتور آب در مناطق شهری استان لرستان دچار یخ زدگی و ترکیدگی شد.

وی عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب شهری بارها در رسانه های محلی از حفاظت و نگهداری کنتورهای آب خارج از منزل مشترکین و روش نگهداری از آن را یادآوری کرده ولی به دلیل سهل انگاری برخی از مشترکین تعداد بسیاری از کنتورهای آب دچار آسیب شدند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: بیش از دو هزار و ۵۰۰ فقره از کنتورهای یخ زده تعویض شده که هزینه تعویض آن بر عهده مشترک است.

کد مطلب 3916121

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