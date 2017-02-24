به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کرموند در سخنانی اظهار داشت: در بهمن ماه سال جاری به دلیل کاهش ناگهانی دما بیش از ۵ هزار کنتور آب در مناطق شهری استان لرستان دچار یخ زدگی و ترکیدگی شد.

وی عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب شهری بارها در رسانه های محلی از حفاظت و نگهداری کنتورهای آب خارج از منزل مشترکین و روش نگهداری از آن را یادآوری کرده ولی به دلیل سهل انگاری برخی از مشترکین تعداد بسیاری از کنتورهای آب دچار آسیب شدند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: بیش از دو هزار و ۵۰۰ فقره از کنتورهای یخ زده تعویض شده که هزینه تعویض آن بر عهده مشترک است.