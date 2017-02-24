وقوع انفجار دوم در «الباب» سوریه/ ۸ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دومین انفجار نیز در شهر الباب واقع در حومه شمالی حلب سوریه به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، به دنبال وقوع این انفجار در روستای «سوسیان» واقع در الباب، 8 نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

طبق اعلام رسانه های عربی، این حادثه ناشی از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر الباب بود.

این در حالی است که صبح امروز نیز یک انفجار در شهر الباب در حومه شمالی حلب به وقوع پیوست. این انفجار به کشته شدن بیش از ۴۰ نفر منجر شد.

گفتنی است، روز گذشته مقامات ترکیه ای از تسلط نسبی اعضای گروهک موسوم به «ارتش آزاد» بر شهر الباب خبر داده بودند.