به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امداد در اطلاعیه‌ای آورده است: پیرو انتشار فهرست نامزدهای پیشنهادی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی و قرار گرفتن نام سید پرویز فتاح در لیست مذکور، ضمن تشکر از برادران و خواهران عضو موسس و شورای مرکزی آن جبهه و سپاسگزاری از تمامی دوستان و همرزمان وی و نیز مردم که در طول ماه‌های گذشته جهت کاندیداتوری رئیس کمیته امداد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اظهار علاقه کرده‌اند، به استحضارمردم کشورمان می‌رساند همانگونه که وی به صورت مکرر اعلام کرده است، خدمت گزاری به اقشار شریف، محروم و ایتام مظلوم کشور و نیز عملیاتی کردن ماموریت‌های محول شده از سوی رهبری معظم انقلاب را بالاترین توفیق الهی دانسته و تمامی همت خود را برای خدمت به مستضعفان و محرومان به کار خواهد گرفت.

همچنین ضمن احترام به جبهه‌ها و جریان‌ها و گروه های سیاسی فعال در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یادآوری می‌کند سید پرویز فتاح هیچگونه عضویت و وابستگی به گروه ها و جریانات سیاسی ندارند.

کمیته امداد فرصت را غنیمت شمرده و باتوجه به در پیش بودن برگزاری جشن نیکوکاری با هدف کمک به تامین مایحتاج شب عید نیازمندان و محرومان جامعه، از عموم مردم نیکوکار و خیر اندیش دعوت می‌کند با شرکت در این جشن و حمایت از نیازمندان و گره‌گشایی از آنان مثل همیشه همت ونیت خیر وکریمانه خودرا به نمایش بگذارند.