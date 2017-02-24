به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد بیرانوندی در سخنانی با رد موضوع حذف ردیف پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سالهای ۹۵ و ۹۶ از این لایحه، اظهار داشت: اعتبارات خوبی برای این موضوع در کمیسیون تلفیق مصوب شد.

وی با اشاره به اینکه ردیف پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سالهای ۹۵ و ۹۶ حذف نشده است گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه۹۶ به منظور پرداخت حق‌الزحمه، حق‌التدریس‌ها و پرداخت پاداش پایان خدمت نیروهای بازنشسته اعتبارات خوبی پیش‌بینی شد.

نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهاد در نظر گرفتن اعتبارات برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مورد موافقت واقع شد اما تصویب نهایی آن نیاز به رأی نمایندگان در صحن علنی دارد که امیدواریم در صحن نیز رأی بیاورد و مسئله حقوق بازنشستگان که دغدغه فرهنگیان و نمایندگان است، برطرف شود.

بیرانوندی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق سعی شد پیشنهادهایی ارائه شود که حداقل جوابگوی نیازهای یومیه آموزش و پرورش باشد.