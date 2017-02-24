بیش از ۵۷۰ مجوز سرمایه گذاری صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی بعداز ظهر جمعه در نشست با مدیران واحدهای تولیدی گچساران گفت: براساس مطالعات در ۸۰ کشور دنیا همه بنگاههای کوچک و متوسط با مشکلات مواجه هستند که در۶۰ درصد این بنگاهها مشکلات نقدینگی و بازار و مدیریت بنگاهداری وجود دارد.
یزدانی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۶ هزار و ۶۸۳ جواز صنعتی و سرمایه گذاری در کشور صادر شده، گفت: ۵۷۲ مورد از این جوازها در شهرک صنعتی کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
مدیرعامل شرکت صنایع کوچک کشور افزود: در همه نشستهای شورای اداری استانها شرکت کردم و نسبت به مسائل و مشکلات شهرکها آگاهی دارم.
وی ادامه داد: در مجموع کل کشور ۸۸ هزار و ۱۲۲ بنگاه تولیدی وجود دارد که ۹۶درصد این واحدها کوچک و متوسط هستند.
یزدانی یادآور شد: در بنگاهها کمتر به بحث آموزش، پژوهش، تحقیق و مدیریت منابع مالی و مدیریت بازار توجه میشود، که همین موجب آسیب به این قشر شده است.
این مسئول با بیان اینکه کار و فعالیت به صورت سنتی جوابگو نیست، گفت: در چند سال اخیر فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از دو هزار و ۸۵ بنگاه جدید با اشتغال ۱۵۰ هزار نفر راهاندازی شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آموزش واحدهای صنعتی و تولیدی را لازم و ضروری دانست و افزود: در سال جاری آموزش ۱۰۰ هزار نفر در دستور کار قرار داشت و برای حضور واحدها در نمایشگاهها۵۰ درصد کمک هزینه پرداخت شد.
یزدانی بخشودگی جرایم واحدهای صنعتی را از دیگر اقدامات دانست و افزود: ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی شهرکها و بنگاههای صنعتی مشمول بخشودگی قرار گرفت.
وی به برخی عدم همکاریها میان بانکها و بخشهای صنعتی اشاره کرد و گفت: به شخصه منتقد سیستم بانکی هستم اما نباید یکطرفه نگاه کنیم، در ژاپن هر فردی که پول خود را در سیستم بانکی قرار میدهد بابت نگهداری به دولت هزینه پرداخت می کند اما در ایران ۱۵ درصد به سپردههای بانکی مردم اضافه میشود.
وی با اشاره به تعطیلی سه هزار و ۳۵۲ بنگاه تولیدی قبل از این دولت گفت: ۴۷ درصد بنگاههایی که از دولت قبل تحویل گرفتیم تعطیل بودند که در این دولت راهاندازی شدند.
این مسئول اظهارداشت: امسال دو هزار و ۸۰۶ قرارداد سرمایهگذاری منعقد کردیم که در حوزه معادن و صادرات روندها رو به بهبود و افزایش است.
وی بر فراهم شدن زیر ساختهای بخش صنعت تاکید کرد و گفت: اصلاح مالیات بر ارزش افزوده به صورت طرح در مجلس و به صورت لایحه در دولت مطرح است که در اصناف این کار شروع شده و تولید کننده نباید مالیات پرداخت کند.
یزدانی از فراهم شدن زیرساختها در شهرک صنعتی چهار بیشه گچساران خبر داد و افزود: زیباسازی این شهرک و همچنین زیرساختهای آن تا سال آینده انجام میشود.
وی تاکید کرد: سال آینده هیچ افزایش قیمتی در شهرکها و نواحی صنعتی نخواهیم داشت، ضمن اینکه بخشودگی سود وامهای زیر ۱۰۰ میلیون و ۵۰ درصد تسهیلات بانکی مصوب سفر رئیسجمهور به این استان اعمال میشود.
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