به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی این دوره از رقابتها امروز جمعه در آکادمی ووشو برگزار شد. دانشگاه آزاد صدرنشین این مسابقات دوبار به میدان رفت و با برتری ۱۰ بر یک مقابل هیات ووشو البرز و ۸ بر ۳ در پیکار با فولادمبارکه سپاهان جمع امتیازات خود را به عدد ۲۴ رساند و بدون شکست قهرمان شد.
فولاد مبارکه سپاهان قبل از واگذاری نتیجه به دانشگاه آزاد، هیات ووشو خوزستان را ۱۰ بر صفر شکست داده بود و با ۱۸ امتیاز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و هیات ووشو البرز که در هفته پایانی با شکست برابر قهرمان این فصل و برتری ۹ بر صفر مقابل هیات ووشو آذربایجان شرقی با ۱۲ امتیاز روی سکوی سوم ایستاد.
تیم های هیات ووشوی خوزستان و هیات ووشوی آذربایجان شرقی در رتبه های چهارم و پنجم قرار گرفتند. در پایان مسابقات، مدال و جام قهرمانی تیم های برتر به آنان اهداء شد.
نتایج هفته پایانی به شرح ذیل است:
* دانشگاه آزاد اسلامی ۱۰ - هیات ووشوی البرز یک
* فولادمبارکه سپاهان ۱۰ - هیات ووشوی خوزستان صفر
* هیات ووشوی آذربایجان شرقی صفر - هیات ووشوی البرز ۹
* فولادمبارکه سپاهان ۳ - دانشگاه آزاد اسلامی ۸
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