دولت هند قرارداد نظامی ۲.۵ میلیارد دلاری با تل آویو را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا تودی، دولت «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند، اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار را برای قرارداد خرید سامانه موشکی میان‌برد زمین به هوا (MR-SAM) از صنایع هوافضای اسرائیل تایید کرده است.

بر همین اساس ارتش هند پنج سامانه موشکی MR-SAM را از اسرائیل تحویل خواهد گرفت.

این سامانه موشکی می‌تواند هواپیماها، پهپادها و هواپیماهای آواکس را در فاصله ۵۰ تا ۷۰ کیلومتری در آسمان هدف حمله قرار دهد.

این سامانه‌ها قرار است تا سال ۲۰۲۳ مستقر شوند و در خدمت ارتش هند قرار بگیرند.

گفته می‌شود موسسه توسعه و پژوهش‌های دفاعی هند با همکاری صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی مشترکا این سامانۀ موشکی را تولید کرده‌اند.

دهلی نو و تل‌آویو در فوریه ۲۰۱۵ توافق‌نامه‌ای را جهت ساخت مشترک سامانه‌های موشکی برای ارتش هند امضا کردند.

هند طی سال‌های گذشته ادوات نظامی متعددی شامل موشک، اسلحه و هواپیماهای بدون سرنشین از اسرائیل خریداری کرده است.