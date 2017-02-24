۲ بوستان و دومین سرای فرهنگ مهربانی در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز، علیرضا پاک⁯فطرت در حاشیه مراسم افتتاح دو بوستان شهری و سرای فرهنگ مهربانی شماره ۲ شیراز، اظهار داشت: یکی از بهترین طرح⁯ها، راه⁯اندازی سرای فرهنگ مهربانی بود که در بلوار رحمت و تقاطع رضوان افتتاح شد که صفر تا ۱۰۰ آن توسط مردم اداره می‌شود.

وی بیان کرد: همیشه آرزوی ما این بود جایی داشته باشیم تا مردم وسائل اضافی در منزل را به افراد نیازمند برسانند، اکنون این آرزو محقق شده و با ایجاد سرای فرهنگ مهربانی هر فرد در منزل خود کتاب، لوازم برقی، لوازم منزل و حتی داروی اضافی داشته باشد می⁯تواند آن را به سرای فرهنگ مهربانی تحویل دهد.

شهردار شیراز همچنین با اشاره به افتتاح هشت بوستان به مساحت ۱۱۰ هزار مترمربع در نقاط مختلف شهر شیراز از ماه گذشته تا کنون، تصریح کرد: امروز نیز به طور نمادین دو بوستان یکی در خیابان انقلاب به مساحت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و دیگری در بلوار رحمت به مساحت ۵۰ هزار مترمربع افتتاح شد.

پاک⁯فطرت گفت: بوستان افتتاح شده در بلوار رحمت در یک منطقه کمتر برخوردار است که در آن امکانات رفاهی از جمله وسایل بازی کودکان، مسیر دوچرخه‌سواری، زمین ورزشی چمن مصنوعی و نمازخانه پیش⁯بینی شده است.

وی با اشاره به اعلام آمادگی خیران برای ساخت مسجد در این بوستان گفت: با توجه به قرار گرفتن این بوستان در یک مسیر پرتردد، امیدواریم مورد استفاده و استقبال شهروندان و مسافران نیز قرار گیرد.

شهردار شیراز در مورد سرانه فضای سبز شهر شیراز گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز شیراز ۲۲ مترمربع است که با برنامه‌ریزی صورت گرفته و اجرای طرح⁯های تاثیرگذار در زمینه فضای سبز تا پایان امسال به ۲۳ مترمربع می‌رسد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد آمادگی شیراز برای نوروز امسال گفت: با توجه به اینکه شیراز شهری توریستی است و بر اساس آمار موجود در سالجاری آمار گردشگران خارجی آن ۵۰ درصد افزایش یافته برای نوروز امسال نیز بیش از گذشته، شهر در حال آماده شدن است.

پاک⁯فطرت بیان کرد: هرسال سعی داریم نصب چادر در بوستان‌ها را کاهش داده و در مکان⁯های سرپوشیده و ایمن از جمله سالن‌های ورزشی شرایطی را فراهم کنیم تا در نوروز ۹۶ این مهم مورد توجه قرار می⁯گیرد.

وی افزود: جلسه‌های ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری شیراز با محوریت معاونت اجرایی و خدمات شهری برگزار شده و شهر شیراز برای نوروز آماده می‌شود.

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ⁯ساز شیراز در حاشیه افتتاح دومین سرای فرهنگ مهربانی اظهار داشت: با توجه به استقبال صورت گرفته نیک اندیشان شیرازی دومین سرای فرهنگ مهربانی این کلان⁯شهر در بلوار رحمت و تقاطع رضوان افتتاح شد.

سید عبدالرضا دستغیب بیان کرد: تا پایان امسال نیز سومین سرای فرهنگ مهربانی شیراز در بلوار میرزای شیرازی واقع در منطقه ۱۰ شهرداری شیراز افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح نخستین سرای فرهنگ مهربانی در اسفندماه سال ۹۴ در شیراز تصریح کرد: در مدت یکسال گذشته ۱۸ هزار دست لباس، ۲۲ هزار جلد کتاب، ۱۷ هزار بسته دارو، ۲۵۰ بسته لوازم تحصیل برای دانش⁯آموزان و ۲۲۰ بسته ارزاق برای کمک به نیازمندان اهدا شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در طرح درخت آرزوها که در سرای فرهنگ مهربانی اجرا شد ۱۰۰ قلم کالای با دوام و ارزشمند که از سوی نیازمندان با معرفی⁯نامه کتبی از خیریه⁯ها از جمله جهزیه، یخچال، تلویزیون و سایر کالاها درخواست شده بود توسط نیک⁯اندیشان تامین و در اختیار گذاشته شد.

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ⁯ساز شیراز تصریح کرد: در مجموع هزار و ۵۰۰ نیک⁯اندیش با سرای فرهنگ مهربانی شیراز در ارتباط بوده⁯اند و کمک⁯های آنان نیز تاثیر بسزایی در رفع مشکلات نیازمندان داشته است.

دستغیب بیان کرد: مسئولان فرهنگی و شهری برخی از شهرستان⁯های استان فارس و همچنین شهرهای مختلف کشور از جمله رشت از فرهنگسرای مهربانی بازدید کرده و از این طرح برای اجرا در منطقه خود الگوبرداری کرده⁯اند.

وی با بیان اینکه فرهنگسرای مهربانی در واقع مکانی مورد اطمینان برای در اختیار گذاشتن کمک مردم به نیازمندان است خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه به نوروز باستانی نزدیک می⁯شویم از مردم درخواست داریم افراد نیازمند را فراموش نکرده و همان طور که برای فرزندان خود خرید می⁯کنند در صورت توان مالی افراد نیازمند را نیز فراموش نکنند.