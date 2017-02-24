۲ بوستان و دومین سرای فرهنگ مهربانی در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز، علیرضا پاکفطرت در حاشیه مراسم افتتاح دو بوستان شهری و سرای فرهنگ مهربانی شماره ۲ شیراز، اظهار داشت: یکی از بهترین طرحها، راهاندازی سرای فرهنگ مهربانی بود که در بلوار رحمت و تقاطع رضوان افتتاح شد که صفر تا ۱۰۰ آن توسط مردم اداره میشود.
وی بیان کرد: همیشه آرزوی ما این بود جایی داشته باشیم تا مردم وسائل اضافی در منزل را به افراد نیازمند برسانند، اکنون این آرزو محقق شده و با ایجاد سرای فرهنگ مهربانی هر فرد در منزل خود کتاب، لوازم برقی، لوازم منزل و حتی داروی اضافی داشته باشد میتواند آن را به سرای فرهنگ مهربانی تحویل دهد.
شهردار شیراز همچنین با اشاره به افتتاح هشت بوستان به مساحت ۱۱۰ هزار مترمربع در نقاط مختلف شهر شیراز از ماه گذشته تا کنون، تصریح کرد: امروز نیز به طور نمادین دو بوستان یکی در خیابان انقلاب به مساحت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و دیگری در بلوار رحمت به مساحت ۵۰ هزار مترمربع افتتاح شد.
پاکفطرت گفت: بوستان افتتاح شده در بلوار رحمت در یک منطقه کمتر برخوردار است که در آن امکانات رفاهی از جمله وسایل بازی کودکان، مسیر دوچرخهسواری، زمین ورزشی چمن مصنوعی و نمازخانه پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اعلام آمادگی خیران برای ساخت مسجد در این بوستان گفت: با توجه به قرار گرفتن این بوستان در یک مسیر پرتردد، امیدواریم مورد استفاده و استقبال شهروندان و مسافران نیز قرار گیرد.
شهردار شیراز در مورد سرانه فضای سبز شهر شیراز گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز شیراز ۲۲ مترمربع است که با برنامهریزی صورت گرفته و اجرای طرحهای تاثیرگذار در زمینه فضای سبز تا پایان امسال به ۲۳ مترمربع میرسد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد آمادگی شیراز برای نوروز امسال گفت: با توجه به اینکه شیراز شهری توریستی است و بر اساس آمار موجود در سالجاری آمار گردشگران خارجی آن ۵۰ درصد افزایش یافته برای نوروز امسال نیز بیش از گذشته، شهر در حال آماده شدن است.
پاکفطرت بیان کرد: هرسال سعی داریم نصب چادر در بوستانها را کاهش داده و در مکانهای سرپوشیده و ایمن از جمله سالنهای ورزشی شرایطی را فراهم کنیم تا در نوروز ۹۶ این مهم مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: جلسههای ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری شیراز با محوریت معاونت اجرایی و خدمات شهری برگزار شده و شهر شیراز برای نوروز آماده میشود.
مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز در حاشیه افتتاح دومین سرای فرهنگ مهربانی اظهار داشت: با توجه به استقبال صورت گرفته نیک اندیشان شیرازی دومین سرای فرهنگ مهربانی این کلانشهر در بلوار رحمت و تقاطع رضوان افتتاح شد.
سید عبدالرضا دستغیب بیان کرد: تا پایان امسال نیز سومین سرای فرهنگ مهربانی شیراز در بلوار میرزای شیرازی واقع در منطقه ۱۰ شهرداری شیراز افتتاح میشود.
وی با اشاره به افتتاح نخستین سرای فرهنگ مهربانی در اسفندماه سال ۹۴ در شیراز تصریح کرد: در مدت یکسال گذشته ۱۸ هزار دست لباس، ۲۲ هزار جلد کتاب، ۱۷ هزار بسته دارو، ۲۵۰ بسته لوازم تحصیل برای دانشآموزان و ۲۲۰ بسته ارزاق برای کمک به نیازمندان اهدا شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در طرح درخت آرزوها که در سرای فرهنگ مهربانی اجرا شد ۱۰۰ قلم کالای با دوام و ارزشمند که از سوی نیازمندان با معرفینامه کتبی از خیریهها از جمله جهزیه، یخچال، تلویزیون و سایر کالاها درخواست شده بود توسط نیکاندیشان تامین و در اختیار گذاشته شد.
مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز تصریح کرد: در مجموع هزار و ۵۰۰ نیکاندیش با سرای فرهنگ مهربانی شیراز در ارتباط بودهاند و کمکهای آنان نیز تاثیر بسزایی در رفع مشکلات نیازمندان داشته است.
دستغیب بیان کرد: مسئولان فرهنگی و شهری برخی از شهرستانهای استان فارس و همچنین شهرهای مختلف کشور از جمله رشت از فرهنگسرای مهربانی بازدید کرده و از این طرح برای اجرا در منطقه خود الگوبرداری کردهاند.
وی با بیان اینکه فرهنگسرای مهربانی در واقع مکانی مورد اطمینان برای در اختیار گذاشتن کمک مردم به نیازمندان است خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه به نوروز باستانی نزدیک میشویم از مردم درخواست داریم افراد نیازمند را فراموش نکرده و همان طور که برای فرزندان خود خرید میکنند در صورت توان مالی افراد نیازمند را نیز فراموش نکنند.
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