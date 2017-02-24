به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جمشیدی اظهار داشت: نمایشگاه گروهی خوشنویسی «کلک مشتاقان» با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ و هنر خوشنویسی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری و معرفی خوشنویسان شهرستان الیگودرز برپا شده است.

وی بابیان اینکه خوشنویسان با ذوق و نوآوری رنگ و جلای خاصی به این رشته از هنر داده‌اند گفت: الیگودرز استعدادهای فراوانی در رشته های مختلف هنری دارد و مراکز فرهنگی و هنری به خصوص آموزشگاههای خصوصی و کانونهای فرهنگی و هنری و آموزش و پرورش می‌توانند با استعداد یابی قدم‌های خوبی برای شناساندن هنر اصیل این شهرستان بردارند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز گفت: در این نمایشگاه بیش از ۴۰ اثر از هنرمندان خوشنویس طراز اول این شهرستان به مدت ۱۰ روز در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

جمشیدی گفت: علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند به مدت دو هفته از ساعت ٩ تا ١٨ به مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ مراجعه کنند.