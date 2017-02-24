به گزارش خبرنگار مهر، پرونده هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر تکواندو نوجوانان باشگاههای کشور موسوم به جام «آینده سازان المپیک» امروز جمعه ششم اسفندماه با برگزاری ۱۴ دیدار از هفته چهاردهم و پانزدهم در خانه تکواندو بسته شد و در نهایت لوازم خانگی کن با مربیگری مژگان کمندی با کسب ۲۴ امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد.

نیروی محرکه قزوین با هدایت پروین کشاورز توانست با ۱۱ برد، دو تساوی و یک باخت و ۳۵ امتیاز نایب قهرمانی جام هشتم را از آن خود کرده و تیم سرامیک اردکان تنها با ۶ امتیاز تفاضل بر سکوی سوم ایستاد.

نتایج کامل هفته چهاردهم:

* هیات تکواندو البرز ۵ – یاری ۵

* دلبان ۲ - شرکت سرامیک صنعتی اردکان ۸

* هیات تکواندو جنوب‌شرق یک – نیرو محرکه قزوین ۹

* هیات تکواندو شمال‌غرب ۹ – بهسازان ققنوس جویبار صفر

* معین کوثر هیات تکواندو استان لرستان ۳ – باشگاه ورزشی شهرداری سمنان ۷

*هیات تکواندو خراسان رضوی صفر – باشگاه مهرورزان ۱۰

۸ باشگاه مهر ثامن گیلان صفر – اداره ورزش و جوانان هشتگرد ۸



نتایج کامل هفته پانزدهم:

* هیات تکواندو البرز صفر – دلبان ۹

* یاری صفر – لوازم خانگی کن ۱۰

* شرکت سرامیک صنعتی اردکان ۵ - نیرو محرکه قزوین ۵

* هیات تکواندو جنوب شرق ۵ – باشگاه ورزشی شهرداری سمنان ۵

* هیات تکواندو شمال‌غرب ۲ – باشگاه مهرورزان ۸

* معین کوثر هیات تکواندو استان لرستان ۳ – اداره ورزش و جوانان هشتگرد ۷

* هیات تکواندو خراسان رضوی ۵ – باشگاه مهر ثامن گیلان ۵