به گزارش خبرنگار مهر، پرونده هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر تکواندو نوجوانان باشگاههای کشور موسوم به جام «آینده سازان المپیک» امروز جمعه ششم اسفندماه با برگزاری ۱۴ دیدار از هفته چهاردهم و پانزدهم در خانه تکواندو بسته شد و در نهایت لوازم خانگی کن با مربیگری مژگان کمندی با کسب ۲۴ امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد.
نیروی محرکه قزوین با هدایت پروین کشاورز توانست با ۱۱ برد، دو تساوی و یک باخت و ۳۵ امتیاز نایب قهرمانی جام هشتم را از آن خود کرده و تیم سرامیک اردکان تنها با ۶ امتیاز تفاضل بر سکوی سوم ایستاد.
نتایج کامل هفته چهاردهم:
* هیات تکواندو البرز ۵ – یاری ۵
* دلبان ۲ - شرکت سرامیک صنعتی اردکان ۸
* هیات تکواندو جنوبشرق یک – نیرو محرکه قزوین ۹
* هیات تکواندو شمالغرب ۹ – بهسازان ققنوس جویبار صفر
* معین کوثر هیات تکواندو استان لرستان ۳ – باشگاه ورزشی شهرداری سمنان ۷
*هیات تکواندو خراسان رضوی صفر – باشگاه مهرورزان ۱۰
۸ باشگاه مهر ثامن گیلان صفر – اداره ورزش و جوانان هشتگرد ۸
نتایج کامل هفته پانزدهم:
* هیات تکواندو البرز صفر – دلبان ۹
* یاری صفر – لوازم خانگی کن ۱۰
* شرکت سرامیک صنعتی اردکان ۵ - نیرو محرکه قزوین ۵
* هیات تکواندو جنوب شرق ۵ – باشگاه ورزشی شهرداری سمنان ۵
* هیات تکواندو شمالغرب ۲ – باشگاه مهرورزان ۸
* معین کوثر هیات تکواندو استان لرستان ۳ – اداره ورزش و جوانان هشتگرد ۷
* هیات تکواندو خراسان رضوی ۵ – باشگاه مهر ثامن گیلان ۵
نظر شما