به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه استان قم، سید حسن رضوی در جلسه هم اندیشی با رئیس دانشگاه و رؤسای مراکز دانشگاهی علمی و کاربردی استان قم، با ذکر این‌که در انتهای برنامه پنجم توسعه هستیم، اظهار داشت: تا کنون ده برنامه توسعه در ایران را پشت سرگذاشتیم که پنج برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و پنج برنامه پس از انقلاب اسلامی اجرا شده است که هرکدام از این برنامه‌ها با توجه به دوران خاص خودشان و از جهات مختلف به آن نگاه می‌شود که در تمامی برنامه‌های توسعه، محور قرار گرفتن دانشگاه‌ها مد نظر بوده است.

وی با بیان اینکه جهت دهی مباحث توسعه‌ای دانشگاه‌ها چه به لحاظ کیفی و کمی در دهه‌های مختلف از خروجی متفاوتی برخوردار بوده است، گفت: ابتدا به نحوی که در مقطعی نیاز کشور را حل کرده و در مقاطعی این خروجی‌ها باعث مشکل شده است که متأسفانه در برنامه پنجم و ادامه آن در برنامه ششم و شاید سایر برنامه‌ها با این مشکل قطعاً مواجه هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم بیان کرد: صرف نظر از نیازهای مقطعی کشور در یک زمینه‌ای نقصان بوده که در برنامه‌های بعدی توسعه بخصوص پس از پیروزی انقلاب، بازنگری دانشگاه‌ها در انقلاب فرهنگی بیشتر به نحوه گزینش اساتید و کادر علمی توجه شد و آنطور که باید به محتوای دروس توجهی نشد و بیشتر به مباحث تئوریک و آکادمیک پرداخته شده است.

وی افزود: در محتوای مطالب دانشگاهی به مباحث مرتبط با حرفه آموزی و عملی کمتر توجه شده است. بیشتر افراد در مراکز دانشگاهی مدرک گرایی و اخذ مدرک دانشگاهی برای نشستن پشت میز کارهای اداری را دنبال می‌کنند.

رضوی تذکید کرد: دانشجویان در دانشگاه‌ها می‌بایست همزمان علم و کار را با هم فرا بگیرند و علم فرا گرفته را با عمل تطبیق دهند.

رئیس کارگروه اشتغال استان با بیان اینکه در حال حاضر ما با بحران‌های مختلفی از جمله بحران کسب و کار و فارغ التحصیلان فاقد کار رو برو هستیم، گفت: این مهم است که دانشجو مفاهیم عملی و علمی که آموخته است را بداند و این مهم است که سیاست دانشگاه‌ها پرورش نیروی کارورز باشد.

وی گفت: برای ایجاد هفتصد هزار فرصت شغلی سالیانه، دولت نیازمند رشد اقتصادی هشت درصدی و سرمایه‌گذاری سالیانه پنجاه میلیارد دلاری است.

رضوی اظهار داشت: بهتر است تعداد مراکز دانشگاهی کاهش یابد و مراکز دانشگاهی ضمن همگرایی از ظرفیت‌های همدیگر بهره جویند و مهارت آموزی و دانش توأمان در جهت هدایت و ایجاد شغل با نگاه قابلیت‌ها و توانایی استان برنامه ریزی شود.

وی افزود:‌ ظرفیت سازی و ایجاد رشته‌های کاربردی متناسب با نیاز استان مانند صنایع سوهان، فرش، مبل، کفش و سنگ و صنایع دستی که از مزیت‌های رقابتی استان می‌باشد و مباحث بازاریابی نوین و دیجیتال و جذاب باید مورد توجه باشد.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم با بیان اینکه قم در زمینه‌های IT و تجاری سازی محتوای علمی تولیدی مراکز دینی و گردشگری به خصوص گردشگری زیارت و سلامت از توانایی‌های خوبی برخوردار است، گفت: محور برنامه‌ریزی ده ساله توسعه استان با نگاه زیست محیطی و حفظ صنعت موجود می‌باشد مگر صنایعی که از تکنولوژی بالایی برخوردار باشد و ایجاد ارزش افزوده بالا کند و بدون آلایندگی باشد.

وی گفت: مبنای نگاه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بر اساس توسعه همه جانبه گردشگری، IT، حمل و نقل ریلی، انبارداری، باراندازی، تغییر الگوی کشت و بازاریابی نوین می‌باشد که این مهم جز با همدلی، ایجاد روحیه خودباوری و انتقال و نهادینه شدن فرهنگ جهادی بین مسئولان، خدمتگزاران نظام و مردم میسر نمی‌شود.

رضوی گفت: شورای برنامه‌ریزی استان آمادگی شنیدن نقطه نظرات و طرح‌های دانشگاه‌ها در زمینه ایجاد رشته‌های متناسب با نیازهای توسعه‌ای استان بر اساس توانایی‌های استان قم را دارد.

تحصیل ۱۸ هزار دانشجو در دانشگاه علمی و کاربردی قم

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی قم نیز در این جلسه ضمن معرفی دانشگاه گفت: این دانشگاه با هجده مرکز آموزش عالی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی با حدود ده هزار دانشجو و هزار مدرس در سطح استان فعالیت می‌نماید.

نادری تشریح کرد: رسالت دانشگاه، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در راستای ایفای نقش مسئولیت‌های اجتماعی می‌باشد. ضمن اینکه خروجی دانشگاه از نیاز جامعه بیشتر شده است و نیروهای تحصیل کرده تخصص‌های لازم برای ایفای شغل را ندارند.

وی افزود: دانشگاه علمی و کاربردی با توجه به ساختار کوچک از پویایی و انعطاف پذیری خوبی برخوردار است و همین کوچکی ساختار، چابکی در تصمیم گیری را فراهم می‌کند. این دانشگاه توانایی تغییرات متناسب با نیازهای جامعه را داراست.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم تصریح کرد: دانشگاه علمی و کاربردی برآن شده است تا از نقطه نظرات نخبگان و صاحب نظران و مسئولان ارشد استانی در جهت تأمین نیازهای فعلی و آتی علمی و فنی استان و با هدف تربیت نیروی مهارتی استفاده کند.