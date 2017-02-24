کلنگ بزرگترین کارخانه لاستیک سازی جنوب کشور در باشت زده شد

به گزارش خبرنگارمهر، عصر جمعه با حضور نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر صنعت، مدیرعامل شرکت گاز ایران، استاندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ ساخت بزرگترین کارخانه لاستیک سازی جنوب کشور در شهرک صنعتی خان احمد باشت به زمین زده شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: طبق وعده ای که به مردم گچساران و باشت داده بودم یکی از پنج طرح بزرگ صنعتی کشور را به این منطقه آوردیم تا بتوانیم روح نشاط، تلاش و پویایی را در این قسمت کشور متجلی کنیم.

غلامرضا تاج گردون افزود: این طرح با سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد تومانی با همکاری بانک تجارت و بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۳۵ هکتار در شهرک صنعتی خان احمد از توابع شهرستان گچساران و باشت راه انداری می شود.

تاج گردون تصریح کرد: مدت زمان اجرای این طرح براساس برآوردهای اولیه ۳۶ ماه اعلام شده و میزان تولید سالانه آن بالغ بر ۵۰ هزار تن خواهد بود.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای افزود: در اجرای این طرح بزرگ و ملی دو هدف را دنبال می کنیم که اولی ایجاد امیدواری و جلوگیری از مهاجرت جوانان جویای کار از این شهرستان و دوم ایجاد وفاق و همدلی در بین مسئولین استانی و شهرستانی براس توسعه صنعت و اشتغال زایی در این منطقه است.

وی همچنین از اشتغال یک هزار نفر افراد جویایی کار در این کارخانه خبرداد و افزود: این میزان اشتغال به طور مستقیم خواهد بود و بسیاری از جوانان منطقه در این طرح بزرگ بکارگیری خواهند شد.