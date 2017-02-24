حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح مهم‌ترین فعالیت‌های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان اظهار داشت: برگزاری جلسات مشاوره ازدواج برای دانشجویان، برگزاری جلسات کرسی‌های آزاداندیشی در موضوعات مختلف، برگزاری جلسات آگاهی‌بخشی برای مقابله با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه از جمله این اقدامات بوده است.

وی حمایت از فعالیت تشکل‌های قانونی دانشجویی دانشگاه، برگزاری مسابقات کتابخوانی به صورت مستمر برای تقویت فرهنگ مطالعه، برگزاری اردوهای دانشجویی داخل استان، قم جم‌کران و گاهی مشهد، برگزاری آئین‌های مذهبی مسجد محور مانند اعتکاف ایام البیض و مراسم‌های مناسبتی از قبیل اعیاد مذهبی، محرم، رمضان، فاطمیه را از دیگر اقدامات صورت گر فته برشمرد و گفت: برگزاری جشن نیمه شعبان در سطح شهر در منطقه کیو برای فرهنگ سازی جشن نیمه شعبان، برگزاری نمایشگاه‌های مناسبتی ایام فاطمیه برای تقویت فرهنگ دینی در جامعه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی سبک زندگی اسلامی و تربیت فرزند که هدف، ترویج سبک زندگی اسلامی در اجتماع بوده از دیگر برنامه های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان بوده است.

وی با اشاره به حمایت از فرهنگ فرزندآوری و سیاست رشد جمعیت که مورد تأکید مقام معظم رهبری است گفت: ارائه مشاوره‌های متعدد مذهبی و ازدواج به دانشجویان، برگزاری کارگاه‌های گوناگون ویژه مزدوجین در مشهد مقدس در جوار حرم حضرت امام رضا (ع)، تشکیل دفتر هم‌اندیشی که رسالت دانش‌افزایی استادان دانشگاه را برعهده دارد نیز از اقدامات صورت گرفته بوده است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان برگزاری ۵۳ جلسه هم‌اندیشی استادان در موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، برگزاری ۲۰ دوره ضیافت اندیشه در دانشگاه لرستان، برگزاری دو کارگاه جریان‌شناسی ویژه ایام انتخابات برای کمک به شور انتخاباتی و افزایش مشارکت دانشگاهیان در انتخابات و برگزاری دو مورد مناظره‌های انتخاباتی که مبتنی بر حمایت از آزادی را از دیگر اقدامات ابن نهاد برشمرد.