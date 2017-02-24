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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۵۹

رقابتهای لیگ برتر وزنه برداری – اهواز؛

مرد طلایی المپیک قهرمان دسته ۱۰۵ کیلوگرم شد

مرد طلایی المپیک قهرمان دسته ۱۰۵ کیلوگرم شد

سهراب مرادی قهرمان المپیک ۲۰۱۶ ریو با ثبت مجموع ۴۱۰ کیلوگرم در صدر رده بندی مدعیان دسته ۱۰۵ کیلوگرم رقابتهای لیگ برتر وزنه برداری ایستاد.

به گزارش خبرگار مهر، فینال لیگ برتر وزنه برداری باشگاه های کشور در دسته ۱۰۵ کیلوگرم با حضور ۶ وزنه بردار با قهرمانی سهراب مرادی دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۱۶ ریو به پایان رسید.

مرادی که عصر امروز در دسته ۱۰۵ کیلوگرم رقابتهای لیگ برتر وزنه می زد با ثبت مجموع ۴۱۰ کیلوگرم در صدر این وزن ایستاد. پس از او محمد رضا براری از رعد پدافند با مجموع ۳۹۵ کیلوگرم در جایگاه دوم قرار گرفت.

نتایج کامل حرکت یکضرب، دوضرب و مجموع دسته ۱۰۵ کیلوگرم:

۱- سهراب مرادی(ذوب آهن اصفهان): حرکت یکضرب ۱۸۰کیلوگرم ، حرکت دوضرب ۲۳۰ کیلوگرم و مجموع ۴۱۰ کیلوگرم

۲- محمد رضا براری(رعد پدافند): حرکت یکضرب ۱۷۹کیلوگرم ، حرکت دوضرب ۲۱۶ کیلوگرم و مجموع ۳۹۵ کیلوگرم

۳- علی هاشمی (ذوب آهن اصفهان): حرکت یکضرب ۱۷۴کیلوگرم ، حرکت دوضرب ۲۱۵ کیلوگرم و مجموع ۳۸۹ کیلوگرم

۴- علیرضا سلیمانی(نیروی زمینی ارتش): حرکت یکضرب ۱۷۰کیلوگرم ، حرکت دوضرب ۲۱۴ کیلوگرم و مجموع ۳۸۴ کیلوگرم

۵- علیرضا دهقان(شرکت ملی حفاری اهواز): حرکت یکضرب ۱۶۱کیلوگرم ، حرکت دوضرب ۲۰۰ کیلوگرم و مجموع ۳۶۱ کیلوگرم

۶- رضا آقازاده(مناطق نفت خیزجنوب خوزستان): حرکت یکضرب ۱۶۰کیلوگرم ، حرکت دوضرب ۲۰۰ کیلوگرم و مجموع ۳۶۰ کیلوگرم

کد مطلب 3916158

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