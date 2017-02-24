به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، درخواست پناهندگی این افراد از آلمان پس از کودتای نافرجام در ترکیه صورت گرفته و درحد فاصل اوت سال ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۷ ارائه شده است.

ترکیه ازآلمان خواسته است که به هیچ یک از پرسنل نظامی این کشور پناهندگی ندهد.

علاوه بر آلمان، در یونان هم دو نظامی ترکیه از این کشور درخواست پناهندگی کرده‌اند. این دو نفر جزو نیروهای ویژه بودند که در کودتای نافرجام ترکیه شرکت داشتند.

در حال حاضر این دو شهروند ترکیه در بازداشت پلیس یونان هستند و هفته گذشته از این کشور درخواست پناهندگی کردند.

ماه گذشته دادگاهی در یونان با درخواست ترکیه در مورد استرداد ۸ سرباز ترک که پس از کودتا به این کشور گریخته بودند، مخالفت کرد و در واکنش به آن ترکیه علیه این حکم دادگاه درخواست استیناف داده است.

نظامیانی که پس از کودتای نافرجام از ترکیه گریخته‌اند، می‌گویند نگران هستند که در دادگاهی ناعادلانه به پرونده آنها رسیدگی شود. مقامات ترکیه از ژوئیه سال گذشته تاکنون دست کم ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان ادارات مختلف را از کار برکنار کرده‌اند.

در میان این افراد معلمان، نیروهای پلیس و کارکنان بخش قضایی دیده می‌شوند.