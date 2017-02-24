۴۰ درصد دانشگاههای علوم پزشکی فاقد فضای ورزشی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فراهانی عصر جمعه در حاشیه دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل پلاژ وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به اهمیت تحرک بدنی در زندگی ماشینی برگزاری المپیاد های ورزش های همگانی در وزارت بهداشت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در گذشته المپیاد های ورزش های همگانی دو سالانه برگزار می شد ولی به پیشنهاد وزیر محترم برگزاری این المپیاد در هر سال در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

معاون وزیر بهداشت و رییس دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اظهار کرد: امروزه با توسعه زندگی ماشینی در کشورهای توسعه یافته توجه به ورزش های همگانی و تحرک بدنی مورد توجه است در حالیکه در کشورهای کمتر توسعه یافته ورزش همگانی مغفول مانده است.

فراهانی، با بیان اینکه در سال گذشته دانشگاه های کمتری به دلیل مشکلات هزینه ای برای حضور در المپیاد ورزش های همگانی اعلام آمادگی کردند، ادامه داد: این موضوع مورد انتقاد وزیر محترم قرار گرفت بر این اساس ،خوشبختانه در المپیاد این دوره ۸۰۰ دانشجو از ۵۰ دانشگاه حضور یافتند در عین حال مجموع مربیان، داوران ، تیم اجرایی و ... حاضر در این دوره از المپیاد یکهزار و ۳۰۰ نفر هستند.

وی از افتتاح دومین دوره المپیاد در شامگاه جمعه ۶اسفندماه و با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی ، ورزشی خبر داد و گفت: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره از المپیاد اتفاق افتاد استقرار تیم پژوهشی ۱۰ نفره در این رقابت ها است که این تیم سلامت جسمانی و اسکلتی دانشجویان را مورد سنجش قرار می دهد که یک اقدام پژوهشی در کنار المپیاد است.

معاون وزیر بهداشت، با اعلام اینکه المپیاد یاد شده یک اقدام فرهنگی ورزشی است که شور و نشاط زیادی در بین دانشجویان ایجاد کرده است، گفت: امسال رشته های شرکت کننده در المپیاد به ۱۵ رشته افزایش داشته است که هدف ما با توسعه رشته ها جذب دانشجویان بیشتر در این دوره بوده است.

فراهانی، با اشاره به برگزاری دو نوع المپیاد در دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، افزود: المپیاد ورزش های قهرمانی یکی دیگر از این نوع رقابت ها است که سال گذشته به میزبانی ارومیه و امسال در اصفهان برگزار شده است.

وی در ادامه وضعیت اسکان برگزاری المپیاد ورزش های همگانی را در محل پلاژ وزارت بهداشت و خزرآباد ساری رضایت بخش و مناسب ارزیابی کرد .

رئیس دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور با بیان اینکه برخی از دانشگاه های ما مانند دانشگاه اصفهان تمامی امکانات ورزشی را در حد استاندارد دارا هستند ، تصریح کرد: همه دانشگاه های ما باید به این سمت حرکت کند که مجهز به فضاهای استاندارد ورزشی باشد.

فراهانی، با اعلام اینکه در دولت تدبیر و امید شاهد توسعه فضاهای آموزشی بودیم، افزود: هم اکنون ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی در سطح کشور داریم در حالیکه فضاهای ورزشی ۲۰ تا ۲۵ دانشگاه ما که ۴۰ درصد را تشکیل می دهد فاقد فضاهای ورزشی هستند.