جشنواره «هیلاج» به گام آخر رسید/ اجرای تئاترها در حضور داوران

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از جشنواره فیلم و تئاتر هیلاج ۹ نمایش منتخب در حضور هیات داوران روی صحنه رفت.

اعضای هیات داوران تئاتر این جشنواره متشکل از محمودرضا رحیمی، همایون ارشادی، سیامک احصایی، مرتضی اسماعیل کاشی و محمد مساوات همزمان با اجرای تئاترها به داوری آثار پرداختند.

۹ نمایش در روز پنجشنبه ۵ اسفندماه از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۲۰ در سالن شماره ۷ پردیس کورش روی صحنه رفتند. نتیجه داوری بخش تئاتر همزمان با مراسم اختتامیه این جشنواره اعلام خواهد شد.

این جشنواره ششم اسفند با اکران فیلم‌های پذیرفته شده در بخش مسابقه از ساعت ۱۱ صبح ادامه داشت و مراسم اختتامیه ساعت ۲۱ در پردیس سینمایی کورش برگزار می شود.



نمایش هایی که در روز اول جشنواره فیلم و تئاتر هیلاج روی صحنه رفته اند، عبارتند از:

یه اسم یه کلمه ای که توش میم و کاف و شین داره به کارگردانی پونه پارسایی

پر که نداشتی به کارگردانی فرید حاجی

فصل مرغابی به کارگردانی نیما یوسفی

بانک به کارگردانی تایماز رضوانی

سه روایت از زندگی به کارگردانی هانیه فراهانی و حامد رجایی

ماداگاسکار به کارگردانی محمد رضا آبانگاه

عباس به کارگردانی عبدالحمید زارعی

مهم نیست به کارگردانی مینا میرزا آقا

باغ آلبالو به کارگردانی حامد رجایی

سومین جشنواره فیلم و تئاتر «هیلاج» ۵ و ۶ اسفند ماه سال جاری در پردیس سینمایی کوروش برگزار شد.