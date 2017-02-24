دانش آموز لرستانی در اولین جشنواره طرح ملی ایثار برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده زهرا موسوی دانش آموز پژوهشگر لرستانی و فرزند شهید زنده سید نور خدا موسوی در اولین جشنواره طرح ملی ایثار در حوزه پژوهش و تحقیق موفق به کسب جایزه ملی ایثار شد.

سیده زهرا موسوی که در پایه نهم مشغول به تحصیل است دارنده چند مقام کشوری دررشته تحقیق و پژوهش جشنواره ملی نوجوان خوارزمی است.

طرح ملی ایثار با هدف ترویج فرهنگ ایثار و تجلیل از دانش آموزان برتر طرح شاهد برگزار شده و قرار است در مراسمی که ۹ اسفند ماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار می شود با حضور مسئولین کشوری از افراد برگزیده این طرح تجلیل شود.

سیده زهراموسوی فرزند جانباز سرافراز سید نورخدا موسوی است که در درگیری با گروهک تروریستی ریگی در منطقه لار به فیض جانبازی نائل آمدند.