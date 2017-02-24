به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم و فینال لیگ برتر وزنه برداری باشگاه های کشور به میزبانی باشگاه شرکت ملی حفاری اهواز برگزار شد که در پایان، تیم ذوب آهن با ۲۸۷۸ امتیاز عنوان قهرمانی را بدست آورد.

پس از ذوب آهن، تیم رعد پدافند با ۲۸۳۴ امتیاز به مقام نایب قهرمانی رسید و تیم مناطق نفت خیز جنوب خوزستان هم با ۲۸۱۹ امتیاز سوم شد.

رده بندی هفته پنجم(فینال ):

۱- رعد پدافند با ۵۹۸ امتیاز

۲- ذوب آهن اصفهان با ۵۹۰ امتیاز

۳- مناطق نفت خیز جنوب خوزستان با ۵۴۸ امتیاز

۴- نیروی زمینی ارتش با ۵۴۸ امتیاز

۵- شرکت ملی حفاری اهواز با ۵۴۴ امتیاز

۶-عقاب نیروی هوایی با ۴۱۸ امتیاز

رده بندی نهایی لیگ برتر وزنه برداری:

۱- ذوب آهن اصفهان با ۲۸۷۸ امتیاز

۲- رعد پدافند با ۲۸۳۴ امتیاز

۳- مناطق نفت خیز جنوب خوزستان با ۲۸۱۹ امتیاز

۴- شرکت ملی حفاری اهواز با ۲۸۱۶ امتیاز

۵- نیروی زمینی ارتش با ۲۷۲۹ امتیاز

۶- عقاب نیروی هوایی با ۲۳۴۱ امتیاز