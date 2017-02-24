به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری روزنامه القدس العربی، خلیل الحیه عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در خطبه های نماز جمعه در رفح واقع در جنوب نوار غزه عنوان کرد: سرزمین فلسطین قابل تقسیم شدن نیست و راه حل دو کشور نیز از بین رفته است، ما با به نبرد با دشمن ادامه خواهیم داد، دشمنی که سرزمین ما را غصب و خانه های ما را ویران کرده و به دنبال مصادره و غارت باقی مانده اراضی ما است.

وی در مورد تهدیدهای ناشی از قانونی کردن شهرک های صهیونیست توسط رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت: این اقدام زمینه را برای مصادره و غارت سایر اراضی فلسطین، فراهم می کند.

از سوی دیگر اسماعیل هنیه معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نیز تاکید کرد که عنوان نبرد ما مسجد الاقصی و بیت المقدس اشغالی است و نبرد ما منحصر در غزه نیست بلکه شامل مسجد الاقصی و تمام فلسطین می شود.

وی بر تمایل حماس به داشتن روابط قوی و مستحکم با کشورهای عربی به ویژه تاکید کرد.