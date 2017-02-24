حمید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار مرکز سنجش کیفی هوا اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی شاخص کیفی هوای کلانشهر تبریز در میانگین ۲۴ ساعت گذشته بر اساس پارامتر ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون برابر ۱۰۶ پی اس آی است.

وی ادامه داد: وضعیت هوا برای گروه های حساس ناسالم است.

قاسمی سپس گفت: احتمال تداوم آلودگی هوا در کلانشهر تبریز وجود دارد. باید افراد سالخورده، بیماران قلبی و ریوی و همچنین کودکان از حضور در فضاهای باز خودداری کنند.

وی افزود: شهروندان تبریزی نیز باید با افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی در جهت کاهش آلودگی هوا تلاش کنند.