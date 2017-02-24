۸۰۰ میلیون تومان برای تجهیز مدارس لرستان تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، خدانظر دریکوند در نشست تبیین برنامه های آموزشی و تجزیه و تحلیل امتحانات نوبت اول و ساماندهی بهینه نیروی انسانی اظهار داشت: هنر مدیران آموزشی در این است که بتوانند با امکانات موجود به گونه ای برنامه ریزی کنند که شاخص های آموزشی و پرورشی را با سرعت قابل قبولی بهبود بخشند.

دریکوند ادامه داد: تا اراده ای مبتنی بر تغییر و تحول مثبت در تک تک افراد وجود نداشته باشد نمی توان به رشد و پیشرفت شاخص های آموزشی و پرورشی امیدوار بود.

سرپرست آموزش و پرورش لرستان تاکید کرد: در این مسیر حتی نمی توان نقش و تاثیر یک نفر را نادیده گرفت چرا که ممکن است یک مدیر یا یک معلم به گونه ای برنامه ریزی کند که یک دستگاه را با یک تصمیم مثبت و حساب شده دگرگون کند.

دریکوند به استعداد، توانمندی و قابلیت های مثبت لرستان اشاره کرد و گفت: جایگاه ما متناسب با استعداد و توانمندی دانش آموزان و فرهنگیان نیست و باید تلاش کنیم تا با اقدام و عمل و روحیه جهادی جایگاه مناسب را کسب کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: آموزش و پرورش هم با تمام توان خود از برنامه های علمی و کارشناسی شده حمایت می کند.

سرپرست آموزش و پرورش لرستان در ادامه بر حضور مستمر معاونین آموزشی در مدارس و نظارت و ارزیابی شاخص ها تاکید کرد و افزود: باید فضایی فراهم شود تا معلمان بتوانند آزادانه ایده ها و نظرات خود را در خصوص مسائل تعلیم و تربیت بیان کنند و مدیران هم از ایده های کاربردی و موثر استفاده کنند.

دریکوند ساماندهی بهینه نیروی انسانی را مسئله ای جدی عنوان کرد و گفت: مدیران باید ساماندهی نیروی انسانی را در اولویت کارهای خود قرار دهند و در این ساماندهی طبق دستورالعمل ها و شیوه نامه های وزارتی عمل کنند.

وی تاکید کرد: نباید مسائل حاشیه ای و تنش زا را به محیط مدارس کشاند و باید اجازه داد تا مدیران مدارس بر اساس شاخص های آموزشی و پرورشی به دنبال تحقق شاخص ها و اهداف کلان تعلیم و تربیت باشند.

سرپرست آموزش و پرورش لرستان استفاده از نیروهای توانمند و با برنامه را یک راهبرد اساسی برشمرد و گفت: با تمام توان از نیروهای خلاق، بابرنامه و با انگیزه حمایت خواهیم کرد.

دریکوند همچنین گفت: باید مدیران از تمام ظرفیت ها استفاده کنند تا مهمانان نوروزی در زمان اقامت در استان لرستان احساس آرامش کنند.

وی به تخصیص اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان برای تجهیزات اسکان مسافران اشاره کرد و گفت: تلاش ما این است تا به شکلی شایسته از مسافران نوروزی پذیرایی کنیم تا خاطره خوبی از لرستان و مهمان نوازی مردم این استان در ذهن ها ایجاد کنیم.