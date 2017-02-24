به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین اردشیر در هفتمین جلسه شورای دبیران مرکز آموزشی فرزانگان شهرستان خرم آباد اظهار داشت: تقویت فعالیت های پژوهشی در مدارس استعدادهای درخشان یک راهبرد اساسی است و آموزش و پرورش برای حصول این هدف برنامه های مدونی دارد .

وی با اشاره به اهمیت آموزش روش های صحیح تحقیق و پژوهش به دانش آموزان گفت: باید تمام ساز و کارهای لازم برای آموزش روش های صحیح تحقیق و پژوهش به دانش آموزان اتخاذ شود تا شاهد رشد و بالندگی علمی دانش آموزان باشیم.

معاون آموزش و پرورش لرستان خاطر نشان کرد: توانمند سازی و ارتقاء صلاحیت های حرفه ای دبیران و مشاوران مدارس استعداهای درخشان از اولویت های آموزش و پرورش است چرا که از نظر ما نیروی انسانی کارآمد مهمترین رکن مدارس سمپاد است.

اردشیر در ادامه تاکید کرد: شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان از جمله مسائلی است که باید به آن توجه شود.

وی ایجاد انگیزه و فراهم کردن زمان کافی برای مطالعه و پژوهش روی موضوعات و مباحث درسی، تاکید بر تفکر در سطوح بالا و استدلالی و استفاده از روش های مشارکتی را از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دراین مدارس برشمرد و تصریح کرد: تناسب شیوه های ارزشیابی با رویکردها و اهداف آموزش تیزهوشان، استفاده از ارزشیابی‌های چندگانه متناسب با آمادگی، توان و سبک‌های یادگیری دانش آموزان، انجام ارزشیابی در موقعیت های طبیعی، انعطاف پذیری در زمان برگزاری آزمون های تکوینی و پایانی، استفاده از انواع سوالات مفهومی و واگرا در ارزشیابی به منظور افزایش خلاقیت و استفاده از ارزشیابی های گروهی به منظور ایجاد رقابت سالم بین دانش آموزان می تواند کمک کند تا این مدارس در راستای اهداف خود حرکت کنند.

معاون آموزش و پرورش لرستان هدف هم اندیشی دبیران مدارس استعدادهای درخشان را همگرایی برای محتوای دروس تکمیلی و کتابهای کمک آموزشی عنوان کرد و گفت: باید در تدریس مطالب به صورت سلیقه ای عمل نشود و تدریس ها هدف دار و جهت دار در راستای تحقق ساحت های مختلف شود.