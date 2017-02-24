مجتبی نیک کردار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای احیای نفت شهر اظهار داشت: وزارت نفت در مرحله اول ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای احیای نفت شهر تخصیص داد و زیرساخت‌ها حاضر است.

وی گفت: امکانات آب، برق و فاضلاب در نفت شهر هنوز اجرا نشده اما در هفته جاری، وزارت نفت ۱۸ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار جدید برای اجرای زیرساخت‌ها و اجرای روکش آسفالت راه قصرشیرین به نفت شهرتصویب کرده است.

نیک کردار بیان کرد: با تخصیص این اعتبار وزارت نفت، زیرساختها و اجرای فاضلاب، آب و برق و فضای سبز و ترمیم جاده قصرشیرین به نفت شهر را خواهیم داشت.

وی بحث اشتغال در نفت شهر حائز اهمیت دانست و گفت: مسئله اشتغال در نفت شهر مهم است و در حوزه هماهنگی امور اقتصادی به آن پرداخته خواهد شد تا زمینه اشتغال فراهم شود.

نیک کردار تاکید کرد: مسئله اشتغال در نفت شهر بسیار مهم است اما ابتدا باید مردم به نفت شهر بازگردند چراکه وقتی مردم برگردند شغل‌های خدماتی همچون مغازه‌ها و... ایجاد می‌شود و ما هم کمک خواهیم کرد و وام خواهیم داد.

معاون امور عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: ۴۵۰ قطعه زمین نیز در نفت شهر آماده واگذاری است و خود مردم نیز در ساخت و ساز نفت شهر کمک کنند.