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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۳۶

اردوغان: نظام پارلمانی دیگر توانایی تحقق اهداف ترکیه را ندارد

اردوغان: نظام پارلمانی دیگر توانایی تحقق اهداف ترکیه را ندارد

رجب طیب اردوغان گفت که انگیزه اصلی برای اصلاح قانون اساسی و انتقال از نظام پارلمانی به نظام ریاستی این است که نظام فعلی دیگر توانایی تحقق اهداف ترکیه را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اردوغان طیب اردوغانرئیس جمهوری ترکیه گفت: برخی طرف ها به خاطر مطرح کردن موضوع انتقال نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری در سایه بحران هایی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، انتقاد می کنند، ولی باید گفت که شاید این بحران ها علت اصلی انتقال باشد و هدف ما ایجاد راه حل برای این بحران هاست.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که نظام پارلمانی نمی تواند پاسخگوی نیازهای ترکیه باشد و تداوم آن کشور را به بحران ها و ناآرامی های بیشتر سوق خواهد داد.

وی تنها هدف انتقال به نظام ریاستی را رساندن ترکیه به اهداف مورد نظر در کوتاهترین زمان ممکن و تحقق منافع ملت دانست.

اردوغان در مورد موضوع بازگشت مجازات اعدام در ترکیه گفت: اگر پارلمان در این زمینه قانون تصویب کند، وی نیز با آن موافق خواهد بود.

۲۱ ژانویه گذشته پارلمان ترکیه پیش نویس اصلاح قانونی اساسی که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه ارائه شدن را تصویب کرد، به موجب این قانون نظام حاکمیتی در این کشور از پارلمانی به ریاستی منتقل می شود.

کد مطلب 3916215

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