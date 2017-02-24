اردوغان: نظام پارلمانی دیگر توانایی تحقق اهداف ترکیه را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اردوغان طیب اردوغانرئیس جمهوری ترکیه گفت: برخی طرف ها به خاطر مطرح کردن موضوع انتقال نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری در سایه بحران هایی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، انتقاد می کنند، ولی باید گفت که شاید این بحران ها علت اصلی انتقال باشد و هدف ما ایجاد راه حل برای این بحران هاست.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که نظام پارلمانی نمی تواند پاسخگوی نیازهای ترکیه باشد و تداوم آن کشور را به بحران ها و ناآرامی های بیشتر سوق خواهد داد.

وی تنها هدف انتقال به نظام ریاستی را رساندن ترکیه به اهداف مورد نظر در کوتاهترین زمان ممکن و تحقق منافع ملت دانست.

اردوغان در مورد موضوع بازگشت مجازات اعدام در ترکیه گفت: اگر پارلمان در این زمینه قانون تصویب کند، وی نیز با آن موافق خواهد بود.

۲۱ ژانویه گذشته پارلمان ترکیه پیش نویس اصلاح قانونی اساسی که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه ارائه شدن را تصویب کرد، به موجب این قانون نظام حاکمیتی در این کشور از پارلمانی به ریاستی منتقل می شود.